The Strokes publicarán el 26 de junio su nuevo álbum,’Reality Awaits’

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Redacción Internacional, 8 abr (EFE).- The Strokes publicarán el próximo 26 de junio su nuevo álbum, ‘Reality Awaits’, grabado en Costa Rica y del que este miércoles se ha lanzado el primer single, ‘Going Shopping’.

La banda neoyorquina ha grabado el que es su séptimo álbum de estudio junto con al productor Rick Rubin, informó en un comunicado la discográfica Sony Music.

Un trabajo que llega seis años después de ‘The New Abnormal’ y que supone la reunión de los miembros de la banda, que en los últimos años se han dedicado a proyectos individuales.

La portada del disco reproduce una de las fotografías de cowboys a caballo de Richard Prince, de su serie de 1989, salida de la manipulación de las imágenes del vaquero de los famosos anuncios de Marlboro.

El grupo liderado por Julian Casablancas y Albert Hammond Jr. tocará ‘Going Shopping’ en directo por primera vez en el Festival de Coachella (EE.UU.), donde actuarán este sábado 11 de abril y el siguiente, día 18.

Será el inicio de una gira que de momento cuenta con otras tres fechas en Estados Unidos antes de saltar a Japón, con dos conciertos en Tokio y Osaka en agosto, y de nuevo en ciudades americanas al final del verano.

La carrera de The Strokes arrancó con ‘Is This It’ (2001), que revolucionó la escena rock neoyorquina y está considerado uno de los 500 mejores discos de todos los tiempos por la revista Rolling Stone.

Le siguieron ‘Room on fire’ (2003), ‘First Impressions of Earth’ (2006), ‘Angles’ (2011), ‘Comedown Machine’ (2013) y ‘The New Abnormal’ 2020). EFE

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