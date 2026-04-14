TikTok desactiva 780.000 cuentas de menores de 16 años en Indonesia ante nueva regulación

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Yakarta, 14 abr (EFE).- La red social TikTok ha desactivado un total de 780.000 cuentas pertenecientes a menores de 16 años en Indonesia después de que el país asiático comenzara el pasado 28 de marzo a aplicar una regulación que prohíbe el acceso de este grupo de edad a las redes sociales.

Así lo indicó este martes el Ministerio de Comunicación y Asuntos Digitales en un comunicado en el que expresó su reconocimiento a la plataforma de origen chino por haber implementado medidas de cumplimiento ante la nueva normativa

TikTok ofreció la cifra de cuentas desactivadas a las autoridades indonesias el pasado viernes 10 de abril, mismo día en que Yakarta anunció que había iniciado un proceso sancionador contra Google tras varios avisos a YouTube, plataforma de vídeos bajo su control, por no haber empezado a aplicar cambios de cara a cumplir con el veto.

La regulación digital de Indonesia afecta a unos 70 millones de menores y a ocho plataformas: TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, Roblox y YouTube.

Estas dos últimas «aún no cumplen» completamente con la regulación, indicó hoy el Ministerio de Comunicación y Asuntos Digitales, que expresó asimismo «preocupación» acerca de una función en Roblox que todavía permite a menores chatear con desconocidos.

El país asiático no ha detallado qué tecnologías de verificación se utilizarán para garantizar la restricción a menores de 16 años, por lo que cada compañía aplica su propio modelo para detectar y desactivar las cuentas vinculadas a usuarios en este grupo de edad.

Indonesia ha sido el primer país del Sudeste Asiático en prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, en medio de una tendencia que sigue la estela de Australia y a la que también han manifestado intenciones de sumarse otros países, incluido España.

La mayor economía del Sudeste Asiático se ha adelantado así a países de Europa como Francia o Reino Unido, que han dado pasos para reforzar los controles de edad, o España, que planea prohibir las redes a menores de 16 y exigir responsabilidad a los directivos de las compañías. EFE

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