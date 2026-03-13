Tinder incorpora más IA a la aplicación para crear ‘matches’ «más personalizados»

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Nueva York, 13 mar (EFE).- La aplicación de citas Tinder ha anunciado que incorporará más inteligencia artificial (IA) en su plataforma para crear ‘matches’ «más personalizados» y hacer recomendaciones más inteligentes a los usuarios.

En un comunicado, la empresa informó este jueves de que ha lanzado en Estados Unidos y Canadá su función piloto Chemistry, basada en IA, que ofrece recomendaciones diarias de perfiles a los usuarios basándose en sus intereses.

«A través de preguntas y respuestas y funciones opcionales como ‘CameraRoll Scan’, Tinder puede entender mejor tu personalidad, tu estilo y qué es lo que te importa para ofrecer ‘matches’ más relevantes», anotó la compañía.

Así, Chemistry analiza patrones en los carretes de fotos compartidos por los usuarios de la aplicación y ofrece información a otros internautas sobre sus intereses, su estilo de vida o su personalidad.

Por otro lado, Tinder impulsará una nueva iniciativa llamada Tinder Connect que permite integrar más aplicaciones en su perfil, además de Spotify.

Por ejemplo, la aplicación permitirá que los usuarios incluyan datos de plataformas como Duolingo para mostrar sus diversos intereses, desde los idiomas hasta la gastronomía, y facilitar así las conversaciones.

Además, también incluirá funciones y herramientas impulsadas por IA como Photo Enhance o Visual Interests, que mejorarán la calidad de las fotografías subidas al perfil.

La aplicación también rediseñará Music Mode «para facilitar conexiones a través de los gustos musicales compartidos» e incorporará Astrology Mode, una herramienta que permitirá conectar a usuarios según su compatibilidad astrológica.

Asimismo, impulsará una nueva función en fase beta para descubrir eventos presenciales «y conectar fuera de la app», que comenzará en Los Ángeles y permitirá a los usuarios verificados tener citas rápidas por vídeo.

La compañía también reforzará sus herramientas de seguridad con mejoras en sus funciones «¿Estás seguro?» y «¿Te molesta esto?», que detectan mensajes inapropiados u ofensivos.

«Estamos construyendo la experiencia Tinder junto a una generación que quiere que ligar sea más auténtico, sin presión y que realmente merezca su tiempo», señala en el comunicado el director ejecutivo de MatchGroup y Tinder, Spencer Rascoff.

Rascoff subraya que la aplicación está «ampliando las formas en que las personas pueden empezar una conexión», con formatos y experiencias en el mundo real y perfiles más personalizados.

«Utilizamos la IA para descubrir conexiones más relevantes y seguimos elevando el estándar en seguridad», agrega. EFE

asg/rf