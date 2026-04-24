Titular ruso de Defensa destaca importancia cooperación con China al recibir a su homólogo

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Moscú, 24 abr (EFE).- El ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, destacó este viernes la importancia de la cooperación con China al recibir en Moscú a su homólogo chino, Dong Jun, informaron fuentes oficiales.

Según un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia, la cooperación militar entre Moscú y Pekín cobra hoy día «especial relevancia».

«Este es uno de los elementos clave de la seguridad regional y global», aseguró el ministro ruso.

Asimismo, destacó que este año se cumplen 30 años desde el establecimiento de una asociación estratégica entre ambos países y 25 años desde la firma del tratado de buena vecindad, amistad y cooperación.

Beloúsov también expresó su confianza en que las conversaciones de hoy permitan determinar los próximos pasos de las partes en el marco de su cooperación estratégica.

También el Ministerio de Defensa de China informó horas antes de la visita de Dong a Rusia por invitación de Beloúsov para intercambiar los puntos de vista sobre las relaciones bilaterales, así como la situación regional e internacional. EFE

mos/fpa