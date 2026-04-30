TJUE avala que una residencia de ancianos ofrezca televisión por cable sin pagar derechos

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Bruselas, 30 abr (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló este jueves que una residencia de ancianos distribuya emisiones de televisión y radio por cable en las habitaciones de sus residentes sin pagar derechos de autor adicionales, al considerar que no constituye una «comunicación al público».

La sentencia responde a una cuestión prejudicial planteada por la justicia alemana en un litigio entre la entidad de gestión de derechos musicales alemana GEMA y la empresa VHC 2 Seniorenresidenz, gestora de una residencia para personas mayores en Alemania.

GEMA sostenía que la retransmisión de obras musicales incluidas en programas de televisión y radio requería una licencia específica.

La residencia captaba las emisiones vía satélite mediante una antena parabólica y las difundía de forma simultánea, íntegra e inalterada a través de su red interna de cable hacia las tomas instaladas en habitaciones y salas de cuidados.

El TJUE concluyó, sin embargo, que esa redistribución no implica una nueva comunicación al público en el sentido de la Directiva europea sobre derechos de autor.

Por un lado, el tribunal estimó que el sistema empleado no utiliza una «técnica específica» distinta de la ya usada para la transmisión inicial, según un comunicado difundido por el servicio de prensa del tribunal.

Además, consideró que los residentes no constituyen un «público nuevo», ya que forman parte del público tenido en cuenta por los titulares de derechos cuando autorizaron la emisión original.

La corte con sede en Luxemburgo añadió que reconocer una comunicación al público en estas circunstancias supondría conceder a los titulares de derechos una remuneración indebida, cuando la legislación europea solo exige garantizar una remuneración adecuada por el uso de la obra.

El fallo interpreta el Derecho de la UE, pero corresponderá ahora al Tribunal Supremo Federal alemán resolver definitivamente el litigio nacional conforme a los criterios fijados por la justicia europea. EFE

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