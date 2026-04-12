Toda la delegación estadounidense ha dejado Islamabad tras negociaciones, dice Washington

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Islamabad, 12 abr (EFE).- Todos los negociadores estadounidenses han abandonado Islamabad tras el fin de las conversaciones de paz con Irán este domingo, incluidos los miembros del equipo técnico y figuras clave como Jared Kushner y Steve Witkoff, confirmó un funcionario estadounidense.

Durante la escala para repostar el avión que lleva a la delegación liderada por JD Vance, un funcionario estadounidense, bajo condición de anonimato, declaró a la prensa que ningún miembro del equipo negociador se quedó en Islamabad ni tampoco los equipos técnicos.

La aclaración se produce después de que hayan circulado informaciones en diferentes medios que aseguraban que tanto Witkoff como Kushner se habían quedado más tiempo en Islamabad junto al equipo técnico para seguir dialogando.

Las negociaciones de paz concluyeron hoy tras unas maratonianas conversaciones de 21 horas, entre ellas varias con contacto directo, entre Irán y Estados Unidos junto a la mediadora Pakistán, en el primer contacto directo al más alto nivel desde hace 47 años entre ambos países.

Las conversaciones acabaron sin un acuerdo y con una oferta «final» de Estados Unidos a Irán para llegar a un «entendimiento».

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, justificó la falta de acuerdo al afirmar que Estados Unidos «fracasó finalmente en ganarse la confianza de la delegación iraní».

Australia y el Reino Unido han expresado su «decepción» por el estancamiento, y la ministra de Exteriores australiana, Penny Wong, ha instado a ambas partes a un «regreso inmediato a las negociaciones» para evitar que la tregua de dos semanas expire sin resultados.

Al menos tres puntos, según fuentes estadounidenses e iraníes, han sido los discordantes en este diálogo iniciado a partir de la tregua de dos semanas alcanzada el pasado miércoles.

Las tres cuestiones han sido la reapertura del estrecho de Ormuz, en el que Irán quiere el dominio; la liberación de los fondos congelados iraníes y, por otro lado, el programa nuclear de Teherán.

Precisamente este último punto es el que Vance señaló -pese a no querer dar detalles sobre las conversaciones- en su comparecencia a los medios esta mañana, al indicar que no han visto un «compromiso firme» por parte de Irán para no tener un arma nuclear a largo plazo.

Todavía se desconoce si habrá una segunda ronda de negociaciones, aunque la mediadora Pakistán ha dejado la puerta abierta para futuras conversaciones. EFE

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