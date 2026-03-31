Todos los países de la UE, menos Hungría, firman declaración contra la impunidad de Rusia

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Kiev, 31 mar (EFE). Todos los países de la UE firmaron este martes una declaración que recuerda a las víctimas de la masacre en Bucha y aboga por juzgar los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania en el Tribunal Especial sobre el Crimen de Agresión.

Con motivo del cuarto aniversario del descubrimiento de la masacre de civiles ucranianos en la ciudad de Bucha, veintiséis de los veintisiete países miembros de la UE suscribieron junto a Ucrania la carta que respalda ese tribunal, promovido por la Unión junto con el Consejo de Europa.

«Subrayamos que la asunción de responsabilidades es un elemento indispensable para una paz comprehensiva, justa y duradera, así como para el cumplimiento de la legalidad internacional», señala el texto, fechado en Kiev y Bucha y firmado también por la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

Los firmantes piden además que se establezca una Comisión Internacional de Reparaciones para resarcir a Ucrania por los daños sufridos por la invasión rusa, y reafirman su apoyo a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania según los principios de la Carta de la ONU y el derecho internacional.

En la declaración se recuerda, además, a los civiles ucranianos que han sido sometidos en Bucha y en otras ciudades y pueblos de Ucrania a «asesinatos en masa, tortura, violencia sexual, deportaciones forzadas y otras violaciones graves del derecho humanitario internacional y de los derechos humanos».

Kallas y ministros de Exteriores de varios países europeos, entre ellos el alemán, Johann Wadephul; el polaco, Radoslaw Sikorski, y el italiano, Antonio Tajani, participaron este martes en Bucha en un acto de recuerdo de las víctimas de la ocupación rusa.

Según las autoridades ucranianas, más de 450 personas murieron en esa ciudad satélite de Kiev durante los 33 días que duró la ocupación rusa. La ciudad fue liberada por las fuerzas ucranianas un día como hoy de 2022, lo que dio lugar al descubrimiento de los cadáveres. EFE

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