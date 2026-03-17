Toledo denuncia en Bruselas que se le hayan denegado ayudas europeas de forma «arbitraria»

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Bruselas, 17 mar (EFE).- El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, trasladó este martes a la Comisión Europea la documentación de los proyectos que presentó la ciudad para las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), iniciativas rechazadas por el Gobierno español en lo que el edil tilda de una exclusión «arbitraria».

«Hemos facilitado la documentación tanto del proyecto que presentamos como de las alegaciones que realizamos en su momento y que no fueron atendidas por el Gobierno de España, y lo que hemos recibido es sensibilidad, escucha y sobre todo conocimiento del funcionamiento de las ciudades, de las regiones y de la aplicación de esos fondos», señaló Velázquez en conversación con EFE tras verse con el vicepresidente de la Comisión Europea Raffaele Fitto.

Velázquez trasladó en Bruselas su malestar por la «situación problemática» que se ha generado tras lo que tilda de una exclusión «injusta» de los fondos EDIL, a cuya convocatoria el Consistorio presentó un plan para la financiación de tres grandes proyectos por valor de veinte millones de euros, y que fue rechazada por la Dirección General de Fondos Europeos, dependiente del Ministerio de Hacienda.

«Desde nuestro punto de vista, la decisión es arbitraria, es injusta y se ha hecho con criterios que son completamente contrarios a lo que establecían las bases», subrayó Velázquez.

El alcalde informó al comisario de Cohesión y Reformas sobre la presentación de alegaciones y la decisión de recurrir la resolución adoptada.

«Quieren conocer bien qué es lo que ha sucedido y quieren tener perfectamente todos y cada uno de los datos. Yo le he traído toda la documentación», aseveró.

Velázquez indicó tras la reunión que el Ayuntamiento «no bajará los brazos» y «trabajará» para abrir nuevas líneas de financiación directa entre la Comisión Europea y Toledo, a través de la Agenda de la UE para las Ciudades, que vio como «un antes y un después para las ciudades».

El regidor recalcó el «interés» del vicepresidente comunitario por los proyectos en marcha en la ciudad, las infraestructuras turísticas como Puy du Fou España y los retos importantes y actuaciones de Toledo en materia turística, «como ser la primera ciudad de España que ha puesto en marcha una ordenanza que regula la convivencia entre residentes del casco histórico y visitantes y turistas», entre otros asuntos.

Toledo mira al «medio y largo plazo» para ser capital europea de la cultura

Sobre el rechazo del proyecto de candidatura de Toledo para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, y la elección de Granada, Cáceres, Oviedo y Las Palmas de Gran Canaria como finalistas, el alcalde dijo que ello «no impide seguir con esa apuesta tan importante por la cultura» y puso en valor la «estrategia a medio y largo plazo» de la ciudad para convertirse en capital cultural.

«Ya sabíamos que era un camino difícil, que era la primera vez que nos presentábamos. Otras ciudades que están también en esta carrera ya se han presentado en otras ocasiones», añadió.

Así, el regidor admitió «debilidades» en el proyecto presentado porque «nosotros teníamos que hablar de las debilidades que existían». «Siempre todo es posible y susceptible de mejora», zanjó. EFE

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