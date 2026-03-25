Tony Vega llega a sus 50 años de carrera en el «sitio correcto» de la salsa

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San Juan, 25 mar (EFE).- El salsero puertorriqueño Tony Vega se prepara para celebrar sus 50 años de carrera con un concierto en su tierra, donde agradecerá ese tiempo por haberlo puesto en el «sitio correcto» y destacarse en las orquestas de Willie Rosario, Eddie Palmieri y Raphy Leavitt.

«Cumplir 50 años de carrera ha sido una bendición. Dios ha sido más que chévere, por ponerme en el sitio correcto y en la hora correcta» con algunos de los líderes de orquesta de salsa más conocidos, afirmó Eladio Antonio Vega Ayala, nombre de pila del artista, en entrevista con EFE.

El destacado cantante festejará sus años de carrera con su espectáculo ’49 + 1: Medio Siglo de Salsa Romántica’, el próximo 25 de abril en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan.

Las primeras pisadas en la salsa del intérprete de temas como ‘Aparentemente’ o ‘Esa mujer’ surgieron en la década de 1970, con la orquesta de Leavitt (1948-2015), La Selecta, con quien apuntó sus primeros éxitos con ‘Cosquillita’, ‘Sheila Taína’ y ‘El picaflor’.

El apoyo de Rosario en unos inicios difíciles

Actuando con la orquesta de Leavitt, Willie Rosario notó de inmediato su potencial y lo invitó a integrarse a su orquesta, lo que Vega aceptó, aunque al principio no fue tan positivo, según recordó el cantante.

«Yo iba a los bailes y la gente me hacía muecas y le gritaban a Willie que me sacara. Pero, Willie me decía: ‘tranquilo, chiquillo'», rememoró Vega de aquellas primeras pruebas en la agrupación.

Con la orquesta de Rosario, en la que también estuvo unísono Gilberto Santa Rosa, Vega popularizó temas como ‘Mi amigo el payaso’, ‘Caramelito del campo’ y ‘Busca el ritmo’.

«Fuimos un binomio que dimos de qué hablar», afirmó Vega sobre la comunión que tuvo con ‘El caballero de la salsa’ y con quien creó uno de los juntes más poderosos en la historia de la salsa.

Además de ello, durante su tiempo con Rosario, Vega participó en el álbum ‘La nueva cosecha’, que obtuvo una nominación al Grammy.

«Willie es un tipo excepcional. Donde se para, impone respeto. Y que Dios nos lo tenga todavía, es una bendición», afirmó Vega en referencia a Rosario, quien con 101 años aún actúa y toca sus timbales.

De crear su propia orquesta a convertirse al cristianismo

Luego de diez años en la orquesta de Rosario, conocido como ‘Mr. Afinque’, Vega partió a la ciudad de Nueva York para unirse a la agrupación de Louie Ramírez, con quien grabó cuatro canciones en el álbum ‘Louie Ramírez y Súper Banda’.

Otra de las grandes oportunidades profesionales de Vega fue formar parte de la orquesta de Palmieri (1936-2025), con quien trabajó en el disco ‘La verdad’, el cual en 1987 mereció un Grammy.

Un año más tarde, Vega creó su propio grupo y lanzó su disco de estreno, ‘Yo me quedo’, que incluye algunos de sus temas más conocidos, como ‘Yo me quedo’, ‘Tu prenda tendida’ y ‘Nadie te mandó’.

Luego de ese álbum, Vega publicó ‘Lo mío es amor’ ‘Uno mismo’ -que cuenta con el éxito ‘Esa Mujer’-, ‘Aparentemente’, ‘Hablando Del Amor’, ‘Después De Todo’, así como otros discos en vivo y de compilaciones de temas ya grabados en otros discos.

Vega fue uno de los primeros salseros en anunciar su conversión al cristianismo. Según recordó, el 10 de marzo de 1996, durante la celebración del Día Nacional de la Salsa en San Juan, el también salsero y ahora pastor Alex D’ Castro le dijo que estaba «enamorado de un hombre», en referencia a Jesucristo.

Una semana más tarde, Vega acudió a la iglesia donde se congregaba D’ Castro, y allí se convirtió: «Y no hemos dado para atrás», aseguró.

«Donde quiera que me paro, hablo de Él. Dios me ha dado la bendición de celebrar los 49 + 1 con la gente donde comenzó todo, allá en la isla», sostuvo. EFE

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