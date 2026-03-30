Touadera asume su tercer mandato en RCA con promesas contra la impunidad y la corrupción

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Bangui, 30 mar (EFE).- El presidente de la República Centroafricana (RCA), Faustin Archange Touadera, asumió este lunes un tercer mandato consecutivo de siete años, comprometiéndose a poner “fin a la impunidad” y a construir una “economía soberana” con el nacimiento de la Séptima República.

“Proclamo el fin de la impunidad. Todos deben rendir cuentas por sus actos. La ley se aplicará con todo su rigor”, dijo Touadera durante el acto en el Complejo Deportivo Barthélemy Boganda, el estadio nacional de la selección de fútbol de la RCA, con capacidad para unas 20.000 personas.

“La impunidad no puede ser una forma de gobierno. Que el mensaje sea claro para todos aquellos que saquean nuestros recursos y desafían la justicia. La República no cederá ante los criminales, pero, queridos compatriotas, estas no son promesas, sino órdenes”, agregó.

El mandatario también afirmó que buscarán “construir una economía soberana” y “garantizar una gestión transparente” de los recursos naturales de un país que es rico en diamantes y oro, aunque su extracción sigue siendo mayoritariamente artesanal e informal o mediante la presencia extranjera.

La intención de Touadera radica en que el Estado sea el principal gestor y beneficiario mediante el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2024-2028 con el que pretende movilizar fondos públicos y privados nacionales para financiar infraestructura y tener participación directa en las ganancias.

Además, la RCA posee reservas de uranio y petróleo en el sureste y norte del territorio, aunque están sin explotar debido a la falta de proyección económica, infraestructura y la amenaza constante de los grupos rebeldes que operan en la región.

“La Séptima República no tolerará la corrupción y hará especial hincapié en el valor del trabajo”, cerró Touadera, antes de continuar la ceremonia, bajo un fuerte operativo de seguridad, en el Palacio del Renacimiento, la residencia y oficina oficial del presidente en Bangui, la capital de la RCA.

Pese a que la RCA ha invertido en servicios dedicados a combatir la corrupción, la ONG Transparencia Internacional (TI), dedicada a velar por la rendición de cuentas y denunciar la opacidad en el manejo de fondos públicos, la situó en el puesto 150 de 182 países analizados con un Índice de Percepción de la Corrupción de 24 sobre 100 en febrero pasado.

“Seguimos el discurso con gran interés, pero sigue siendo una promesa vacía. En 2016, en este mismo lugar, prometió el mismo mensaje de cambio, pero la corrupción ha empeorado, y ahora vuelve a situar la lucha contra la corrupción en el centro de su política. Hay que ser un ingenuo para creerlo”, expresó Frédéric Godoba, activista de la Liga Centroafricana para los Derechos Humanos, a EFE.

Touadera, de 68 años, fue elegido en las elecciones del 28 de diciembre al obtener el 77,9 % de los votos, superando a su principal rival, el ex primer ministro Anicet-Georges Dologuélé, que obtuvo el 13,5 %.

En el poder desde 2016, pudo ser candidato tras la aprobación del referéndum de 2023, que amplió la duración del mandato presidencial de cinco a siete años y eliminó el límite de dos mandatos para el jefe del Estado.

El mandatario llegó al poder en plena guerra civil, iniciada en 2012, que ha causado miles de muertos y cientos de miles de desplazados.

Aunque ha logrado reducir la inestabilidad en el país, los avances siguen siendo frágiles: pese a varios acuerdos de paz y procesos de diálogo con grupos armados, la violencia no ha desaparecido por completo, a pesar de que el Gobierno cuenta con el apoyo de mercenarios rusos del Grupo Wagner y de la Minusca, la misión de paz de la ONU. EFE

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