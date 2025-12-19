Toyota aspira a vender en Japón tres modelos de coches fabricados en EEUU a partir de 2026

2 minutos

Tokio, 19 dic (EFE).- La empresa de automóviles japonesa Toyota anunció este viernes su intención de comenzar a vender en el país asiático tres modelos de vehículos fabricados en Estados Unidos, una importación inversa en el contexto de la guerra comercial desatada por Washington y sus quejas por el déficit comercial con Japón.

El modelo sedán Camry, el SUV Highlander y el ‘pick-up’ Tundra de Toyota son fabricados en EE.UU. por la empresa nipona pero no están a la venta en el mercado del país asiático, una situación que el líder mundial del motor por volumen de ventas espera cambiar «a partir de 2026».

«Con la venta de estos tres populares modelos estadounidenses en Japón, Toyota podrá satisfacer las diversas necesidades de una amplia gama de clientes, al tiempo que contribuirá a mejorar las relaciones comerciales entre Japón y Estados Unidos», dijo el fabricante japonés en un comunicado.

Toyota señaló que está trabajando con las autoridades japonesas para superar obstáculos a la importación inversa de estos tres vehículos, debido a las diferencias entre la legislación estadounidense y del archipiélago en materia de seguridad automovilística.

El anuncio llega después de que Washington y Tokio alcanzaran en julio un pacto comercial en virtud del cual el país asiático se comprometió a invertir 550.000 millones de dólares en varios proyectos, préstamos y garantías de préstamos de instituciones financieras.

Los fabricantes de vehículos japoneses están actualmente sujetos a unos aranceles del 15 % sobre sus exportaciones de vehículos y autopartes a EE.UU., en virtud del acuerdo.

Toyota afirmó en noviembre que estos gravámenes tuvieron un impacto negativo de 900.000 millones de yenes (5.100 millones de dólares) en la primera mitad de su ejercicio fiscal (abril-septiembre).

No obstante, el líder mundial del motor registró un beneficio neto de 1,77 billones de yenes (unos 11.492.000 millones de dólares) en dicho periodo (una caída del 7 % interanual) gracias a que el aumento de ventas contrarrestó el impacto de los aranceles estadounidenses. EFE

daa/sbb