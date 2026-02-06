Toyota nombra nuevo director ejecutivo y eleva sus previsiones de beneficios

Toyota nombró un nuevo director ejecutivo para «acelerar» la toma de decisiones, anunció el gigante automovilístico japonés este viernes, y además elevó sus previsiones de beneficios y ventas para el actual año fiscal pese al impacto de los aranceles de Estados Unidos.

El actual director financiero, Kenta Kon, sustituirá a Koji Sato como consejero delegado el 1 de abril, tras tres años al frente, informó la empresa.

«Este cambio de funciones tiene como objetivo acelerar la toma de decisiones de la dirección en respuesta a los cambios en el entorno interno y externo», señaló Toyota.

El anuncio se produjo mientras la empresa prevé un beneficio neto de 3,57 billones de yenes (22.800 millones de dólares) para el ejercicio que finaliza en marzo, un descenso interanual del 25,1% pero por encima de los 2,93 billones de yenes anticipados anteriormente.

A pesar del «impacto negativo de los aranceles de Estados Unidos que surgió este año fiscal, hemos reducido el alcance de la caída de las ganancias mediante la implementación de reducciones de costos y esfuerzos de mercadotecnia», dijo la empresa en un comunicado.

Se espera que las ventas aumenten un 4,1% interanual hasta 50 billones de yenes, una ligera revisión al alza.

Sin embargo, Toyota señaló que el trimestre de septiembre a diciembre registró una caída del beneficio neto y operativo a pesar de un aumento de las ventas, en gran medida debido a un «impacto de los aranceles» que incrementó los gastos.

La empresa había anunciado en enero que las ventas globales alcanzaron un nuevo récord en 2025, lo que le ayudó a mantener su título como el mayor fabricante de automóviles del mundo y a ampliar la distancia con su rival alemán Volkswagen.

El aumento general se produjo a pesar de las ventas estancadas en China, un mercado crucial donde Toyota enfrenta una competencia creciente de fabricantes locales, incluido el campeón de los autos eléctricos BYD.

Las ventas en el mercado clave de Estados Unidos subieron un 8% a pesar del gravamen del 25% a las exportaciones de autos japoneses impuesto por Washington entre abril y mediados de septiembre, cuando entró en vigor un tope del 15%.

