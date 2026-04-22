Trabajadores de 23 universidades de Venezuela se suman a paro por aumento salarial

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Caracas, 22 abr (EFE).- Los trabajadores de 23 universidades públicas de Venezuela comenzaron este miércoles un paro de 24 horas para exigir un aumento del salario mínimo, congelado desde 2022 y equivalente hoy a 27 centavos de dólar al mes, según el tipo de cambio oficial, mientras sindicatos de maestros se reunieron en asambleas para discutir la situación laboral.

«Nos quieren decir que aumentar el salario significa disparar la inflación, llevamos cuatro años sin salario y la inflación sigue alta», señaló a los medios de comunicación el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), José Gregorio Alfonso.

El profesor señaló que si hay un nuevo momento político, como ha indicado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, también debe haberlo para un «movimiento salarial».

A su juicio, no puede ser que en el país haya más inversiones e ingresos sin que haya mejoras salariales.

Alfonso señaló que este tipo de protestas las está provocando el Gobierno venezolano cuando «desoye lo que es el clamor de un país».

Por su parte, el presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la UCV, Carlos Suárez, indicó que cesarán la protesta dependiendo del anuncio que se haga el próximo 1 de mayo, sobre el aumento de salario que prometió la semana pasada Rodríguez.

Durante la jornada, la Federación Venezolana de Maestros llevó a cabo asambleas en todo el país en apoyo al paro de los universitarios y también para discutir su situación laboral.

El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros de Caracas, Edgar Machado, indicó que el sector está en emergencia por los bajos salarios, al tiempo que dijo que llevan cuatro años esperando por la aprobación del convenio colectivo.

«Tenemos que dignificar la carrera docente, buenos sueldos, infraestructuras acordes a nuestros muchachos, a nuestros docentes, seguridad social», señaló durante una asamblea celebrada en Caracas.

Por su parte, la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, Carmen Teresa Márquez, dijo que se han «cansado» de enviar comunicaciones al Ministerio de Educación y del Trabajo donde plantean la situación del sector sin recibir, hasta el momento, alguna respuesta.

Movimientos sindicales llevan más de un mes convocando a protestas en el país para pedir aumentos salariales en medio de la inflación crónica, que devalúa constantemente el sueldo y que cerró 2025 en más de 400 %.

Según el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros, una familia de cinco personas necesitó 692,32 dólares en marzo para cubrir los gastos básicos de alimentación, un aumento del 7,2 % con respecto al mes anterior, cuando se calculó en 645,6 dólares. EFE

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