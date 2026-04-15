Trabajadores exigen a la Justicia responder a demanda por aumento salarial en Venezuela

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Caracas, 15 abr (EFE).- Decenas de trabajadores y representantes gremiales exigieron este miércoles al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), afín al chavismo gobernante, que responda a una demanda introducida en febrero contra el Estado venezolano por la falta de aumentos del salario mínimo, que permanece congelado desde 2022.

El abogado Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), indicó que entregaron un documento exigiendo un pronunciamiento del máximo tribunal, que según la ley tiene cinco días para admitir o no las demandas, pero no ha respondido desde el pasado 2 de febrero.

«Esperamos cuatro años (sin aumentos), presentamos al Tribunal Supremo de Justicia esta demanda de aumento salarial (…), pero a pesar de ello, la Sala Constitucional nada ha dicho», afirmó el académico desde las afueras del TSJ, donde el grupo de manifestantes protestó con pancartas y gritando consignas.

Apitz subrayó que la petición es el cumplimiento de la Constitución, que en su artículo 91 establece que el salario mínimo debe ser ajustado cada año, tomando «como una de las referencias» el costo de la canasta básica.

«Tan ilegítimo es estar en la Presidencia de la República sin los votos, como estar en este tribunal y no responderle a los justiciables», aseguró el jurista, quien formó parte de la comisión de trabajadores que consignó el escrito ante la Justicia.

Por su parte, Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, señaló que el Estado está recibiendo «ingresos extraordinarios de forma sostenida», tras la reanudación de las relaciones con Estados Unidos, que los trabajadores no han recibido.

En este sentido, apuntó que el Estado debe «reformularse» y criticó que haya «34 ministerios», cada uno con «hasta dos y tres viceministros», lo que suma «casi cien trabajadores en tren ministerial de nómina mayor».

«Hay recursos en este país. No puede ser que el único que tiene que ahorrarse algo en esta crisis sean los trabajadores», cuestionó.

Ambos voceros afirmaron que seguirán las protestas si las autoridades no toman medidas.

La semana pasada, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que el próximo 1 de mayo habrá un incremento salarial que, subrayó, será «responsable», pero no especificó montos ni aclaró si se trata del sueldo mínimo o de las bonificaciones que reciben los trabajadores públicos.

El salario mínimo venezolano se mantiene en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares al mes. De acuerdo al tipo de cambio oficial, este miércoles esta cantidad equivale a 27 centavos de dólar.

Los bonos gubernamentales con que se complementan los ingresos a empleados públicos suman unos 190 dólares, un monto que no incide en utilidades, vacaciones ni demás derechos laborales.

Hasta la fecha, las autoridades de Venezuela han dejado en segundo plano el tema electoral, tras priorizar la economía. El pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que no era «perentorio» definir una fecha sobre comicios en el país. EFE

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