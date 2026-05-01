Trabajadores mexicanos piden a Sheinbaum una reforma fiscal para salarios y prestaciones

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Ciudad de México, 1 may (EFE).- La secretaria general de la Confederación Autónoma de Trabajadores de la República Mexicana, María de Jesús Rodríguez Vázquez, pidió este viernes que la reciente reforma sobre la reducción de la jornada laboral sea acompañada por una reforma fiscal que beneficie directamente a los trabajadores, al permitirles percibir mayores ingresos netos.

Durante su intervención en la conferencia de prensa presidencial, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, la dirigente sindical reconoció los avances alcanzados, pero subrayó la necesidad de complementar estas medidas con cambios en materia tributaria.

“Señora presidenta, respetuosamente, le queremos pedir que esta gran reforma que hubo venga aparejada con otra gran reforma que es la fiscal para que los trabajadores de México puedan ver reflejado su salario de manera más directa en sus bolsillos”, expresó.

Rodríguez Vázquez planteó que ciertos ingresos laborales queden exentos de impuestos para mejorar el poder adquisitivo.

“Para esto, ojalá prestaciones como horas extras, como aguinaldo como el PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades), puedan quedar exentas de estos impuestos y créame que los trabajadores se lo van a agradecer infinitamente”, afirmó.

En su mensaje, también agradeció la aprobación de la reducción de la jornada laboral, destacándola como un cambio relevante.

“Hoy, primero de mayo, queremos comenzar agradeciendo el impulso a una de las reformas más importantes de las últimas décadas, que es la disminución de la jornada laboral de 40 a 48 horas”, señaló.

La líder sindical también destacó avances en materia de equidad de género dentro del ámbito laboral.

“Como mujer sindicalista, también quiero agradecer y destacar el avance que hemos tenido en la representatividad con la equidad y cuota de género, la cual ha sido notoria según datos del Registro Federal de Conciliación y Registro Laboral”, indicó.

Finalmente, reiteró el respaldo del sector sindical a la presidenta en temas de soberanía nacional y política exterior.

“Señora presidenta, cuente usted con el sector sindical en este tema”, concluyó. EFE

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