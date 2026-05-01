Trabajadores protestan en Caracas tras aumento salarial

afp_tickers

2 minutos

Más de un millar de trabajadores se manifestaron el viernes por el 1º de mayo en la capital de Venezuela, para protestar contra un incremento salarial anunciado la víspera que consideran una «burla».

El llamado «ingreso mínimo integral» subió de 190 dólares a 240 dólares mensuales, un 26%, indicó el jueves la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sin ofrecer mayores detalles.

Ese ingreso consiste en un esquema de bonificaciones que no repercute en beneficios salariales, además del sueldo mínimo que equivale a unos 30 centavos de dólar carcomido por una galopante inflación.

Al coro de «bono no es salario», unos 1.500 trabajadores, sindicalistas y pensionados marcharon este viernes unos cuatro kilómetros por el centro de Caracas. Decenas de agentes policiales antimotín bloquearon algunas vías, sin registrarse enfrentamientos.

«Es una burla, es un engaño», dijo Franklin Velásquez, líder sindical de 61 años. «Hoy los trabajadores de Venezuela no sabemos cuál es el salario mínimo y esto es, repito, una burla», agregó.

El gobierno echa mano de bonos indexados para mejorar los ingresos de los trabajadores que cobran el salario mínimo más bajo de la región, congelado desde hace cuatro años.

La presidenta interina consideró el reciente incremento como el «más importante en los últimos años». También anunció un aumento de las pensiones a 70 dólares mensuales.

El primer ajuste tras el derrocamiento de Nicolás Maduro queda, no obstante, rezagado frente a una canasta alimentaria básica para una familia de cinco que roza los 700 dólares mensuales.

Rodríguez, quien asumió funciones temporales una vez capturado Maduro en un operativo estadounidense en enero, había anunciado un incremento salarial «responsable».

Juraina Palacios, docente de 55 años, guardaba esperanzas. Creía que «iba a existir la humanidad», pero «lo que ella hizo ayer fue un atropello», dijo a la AFP.

Los reclamos por mejoras laborales se exacerban en una economía devastada que no se recupera y tras décadas de crónicas alzas de precios. Venezuela registró en 2025 una inflación de 475%, la más alta del mundo.

Rodríguez gobierna el país con las mayores reservas probadas de crudo globales bajo fuertes presiones de Washington. Reformó la ley petrolera y promulgó una nueva norma de minas con miras a atraer capital privado.

atm/mar