Trabajadores venezolanos piden a EEUU mediar por mejores salarios y convocatoria electoral

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Caracas, 16 abr (EFE).- Trabajadores venezolanos entregaron este jueves una carta a la Embajada de Estados Unidos, en Caracas, para pedir su mediación ante el Gobierno nacional por mejores salarios, la liberación de todos los presos políticos, así como la convocatoria a elecciones presidenciales, luego de más de tres meses de la captura de Nicolás Maduro.

Cientos de sindicalistas se concentraron en una plaza en el este de Caracas con la intención de marchar hacia la sede de la Embajada estadounidense, pero finalmente solo se acercó una comisión a entregar la misiva, debido a que había presuntos «infiltrados» en la protesta.

«Teníamos previsto una pequeña marcha, pero tenemos conocimiento de que hay unos infiltrados por parte de no se sabe quién, intentando sabotear el acto», señaló el secretario general del sindicato de la Cancillería, José Patines, durante la concentración.

La carta fue recibida por el personal de seguridad de la embajada.

Asimismo, Patines explicó que en la carta se expresa el reclamo del sector laboral que incluye el aumento de salario -congelado desde hace cuatro años-, así como la convocatoria a elecciones.

Sostuvo que a Delcy Rodríguez, presidenta encargada desde enero pasado, no la «eligió nadie», por lo que dijo que es una necesidad llamar a unos comicios libres, justos y democráticos.

La mandataria encargada anunció la semana pasada que hará un aumento de salario mínimo -congelado en 130 bolívares desde 2022, equivalentes a 27 centavos de dólar mensuales en la actualidad- el próximo 1 de mayo, pero aclaró que sería un ajuste «responsable», sin precisar el monto ni las condiciones.

Ante esto, el sindicalista anunció que el próximo 30 de abril marcharán hacia el palacio presidencial de Miraflores, en el centro de la capital venezolana para reclamar por mejoras salariales.

«No nos hables de sanciones, no nos hable de que no hay dinero porque nosotros los trabajadores ni lo robamos ni lo gastamos», añadió.

La semana pasada, cientos de trabajadores intentaron marchar hasta Miraflores pero fueron reprimidos a pocos kilómetros de la sede del Ejecutivo por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Hasta la fecha, las autoridades de Venezuela han dejado en segundo plano el tema electoral, tras priorizar la economía. El pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que no era «perentorio» definir una fecha sobre comicios en el país. EFE

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