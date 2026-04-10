Tramo en obras del Metro de Ciudad de México evoca a ‘Silent Hill’ previo al Mundial

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Ciudad de México, 10 abr (EFE).- Entre pasillos oscuros, polvo de obras y señalización confusa, usuarios de la línea 2 del Metro de la Ciudad de México, en remodelación rumbo al Mundial de Fútbol 2026, comparan su experiencia diaria con ‘Silent Hill’, un videojuego de terror conocido por su atmósfera densa y desorientadora.

Un recorrido realizado por EFE en estaciones clave de la línea 2, -una de las más antiguas y transitadas del sistema-, constató que los usuarios se desplazan entre la penumbra, polvo en el aire, pasillos intervenidos y desvíos improvisados.

«De hecho, venía pensando en qué película sería bueno grabar en este momento, en ese escenario», comentó Imanol Marín, un estudiante de comunicación de 19 años.

Para el joven, la atmósfera «rara» que tienen algunas estaciones, -como Bellas Artes, Zócalo e Hidalgo-, crea el escenario perfecto para filmar, al menos, un cortometraje de ese estilo.

Por las noches, agregó, esta sensación se intensifica con una «atmósfera de soledad y silencio». «Y como que tú vas escuchando más tus latidos que a otras personas, (eso) es lo que yo creo que más le da el escenario», describió.

En una palabra, definió el entorno como «backroom», un término de internet que describe espacios confusos y laberínticos.

Sumado a los trabajos de remodelación que avanzan sin parar, algunos usuarios también enfrentan confusión en sus rutas habituales debido al cierre de accesos y a la falta de señalización clara para orientarse dentro de las estaciones.

Para Karla, maestra de primaria de 22 años, «está medio tétrico, como un backroom». Pero el problema no es solo la estética, sino la forma en que se han apresurado las obras rumbo al Mundial.

«No creo que sea válido que lo vengan a hacer en tan poquito tiempo (…) cuando tuvieron tanto tiempo para hacer cambios. Porque la cotidianidad sigue, entonces nos movemos en esto que está pues muy desagradable», señaló.

A su juicio, las condiciones actuales afectan a los usuarios que ni siquiera pueden «respirar bien», mientras caminan por pasillos cubiertos de polvo y tierra suelta, con pisos y paredes al descubierto.

«Ojalá pudieran hacer mejoras todo el tiempo, pero sin la presión social de este tipo de eventos», enfatizó.

En dos meses, el 11 de junio, la capital mexicana será sede del partido inaugural del Mundial, en un contexto de restricciones viales que privilegiarán el acceso en transporte público, lo que anticipa presión sobre el sistema de movilidad en la zona.

Con una inversión de alrededor de 1.500 millones de pesos (unos 85 millones de dólares), los trabajos en la línea 2 se iniciaron en febrero y se estima concluyan en junio, previo al comienzo del Mundial 2026, -que México organiza con Estados Unidos y Canadá-, según informó el Gobierno capitalino.

Las obras incluyen la intervención en 16 de las 24 estaciones, con mantenimiento y modernización de vías, sistemas eléctricos, de seguridad, señalización y cámaras.

En las vías, los usuarios también perciben una atmósfera de penumbra, con paredes vacías y letreros caídos y zonas intervenidas.

Esta atmósfera ha saltado a redes sociales en los últimos días, donde usuarios han compartido videos en los que estaciones de la línea 2 se transforman en escenarios de terror, comparados con ‘Silent Hill’, ‘Resident Evil’ o los llamados «backrooms».

En uno de esos videos, una joven aparece disfrazada de enfermera -en referencia a los personajes del videojuego- bailando por los pasillos del metro, con la leyenda: «Todos enojados por el metro en remodelación. Yo bien feliz porque siento que estoy en Silent Hill». EFE

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