Transparencia reporta que 94 % de mesas de votación observadas quedaron instaladas en Perú

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(Actualiza con nuevo reporte)

Lima, 12 abr (EFE).- La Asociación Civil Transparencia, uno de los organismos observadores de las elecciones generales en Perú, informó que el 94 % de las mesas de votación observadas en los comicios generales quedaron instaladas hasta las 14:00 hora local (19:00 GMT) a pesar de los retrasos denunciados en Lima.

En el primer reporte de observación electoral Transparencia detalló que la cifra se eleva al 96 % en regiones fuera de Lima Metropolitana donde se concentró el problema del reparto del material electoral y equipos de cómputo en algunos distritos del sur de la capital.

A nivel del tipo de zona se registró un 92,5 % de instalación en mesas urbanas y un 97,5 % en mesas rurales, indicó Transparencia.

No obstante, la entidad civil confirmó que sus observadores reportaron retrasos en la instalación de mesas en los distritos de Lurín, Cieneguilla, Miraflores, Surco, Villa El Salvador y San Borja por la falta de material electoral en los locales de votación de Lima.

De igual forma recibieron llamadas de miembros de mesa, electores y personeros confirmando esa situación.

Sobre la composición de las mesas, los observadores constataron que en el 94 % de casos hubo suficientes miembros titulares y suplentes sorteados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para llevar a cabo la instalación de las mesas.

En el 6 % restante los ciudadanos presentes en la fila de electores se integraron a la mesa, un mecanismo previsto en la normativa electoral que no constituye por sí mismo una irregularidad.

Con respecto a los personeros (representantes) de los partidos políticos en contienda hubo un 70 % de presencia en las mesas de la muestra de Transparencia, con 72 % en mesas urbanas y 59 % en mesas rurales.

El presidente de Transparencia, Alvaro Henzler, saludó la decisión de ampliar el horario de votación hasta las 18:00 horas (23:00 GMT) por el retraso para el inicio del sufragio en algunos distritos de Lima, y pidió valorar la posibilidad de extender una hora adicional, así como la importancia de que la ONPE brinde una detallada explicación del grave retraso ocurrido.

Más de 27 millones de peruanos eligen este domingo al presidente de la República, entre 35 postulantes, además de representantes para el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino para el periodo 2026-2031.EFE

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