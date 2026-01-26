Tras el regreso del último rehén Israel retira los símbolos que recordaban a los cautivos

Jerusalén, 26 ene (EFE).- Tras el hallazgo de los restos del rehén Ran Gvili, el último que quedaba en Gaza, varios dirigentes israelíes se han quitado el pin del lazo amarillo, el principal símbolo que conmemoraba a los cautivos, para celebrar que todos ellos, los 251 – vivos y muertos – que secuestró Hamás han regresado ya a Israel.

«Todos llevábamos el pin, y ahora que la misión ha concluido, ha llegado el momento de quitárnosla», dijo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un discurso en el pleno de la Knéset (el Parlamento israelí).

También el presidente israelí, Isaac Herzog, en un emotivo vídeo difundido en su canal oficial muestra cómo se quita de su chaqueta el lazo amarillo, además de retirar de su despacho flores, fotografías y pancartas que todavía mantenía del rehén Gvili.

«Todos están en casa. Por fin», escribió el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Oren Marmostein, en su cuenta de X en la que adjuntaba una fotografía del pin y del lazo amarillo.

Tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 en los que secuestraron a 251 personas, muchos de sus familiares crearon el ya conocido como Foro de los Familiares de los Rehenes para luchar por su regreso y convirtieron el lazo amarillo en su símbolo conmemorativo.

En estos más de dos años de ofensiva en Gaza, familiares, israelíes y dirigentes políticos de la oposición y del Gobierno, como el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, han lucido esta insignia.

La plaza frente al Museo de Arte de Tel Aviv – ya bautizada como la plaza de los Rehenes – se convirtió en el epicentro de sus protestas y de los israelíes que se sumaron a su lucha para pedir al Gobierno de Netanyahu que descartara la vía militar y firmara un acuerdo de intercambio con Hamás y así lograr su regreso.

Ahora, tras el hallazgo del último cuerpo, Israel busca cerrar una etapa con la retirada de los símbolos que se exhibían aún en el país.

Ya desde el pasado mes de octubre, cuando entró en vigor el acuerdo de alto el fuego que supuso el regreso de los últimos 20 rehenes vivos, en sitios como el aeropuerto de Ben Gurion de Tel Aviv y en algunos puntos de Jerusalén se habían ido quitando sus fotografías y los entonces omnipresentes lazos amarillos. EFE

