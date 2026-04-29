Tras Extremadura, derecha y extrema derecha españolas se alían para gobernar Aragón

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Una semana después de su acuerdo para gobernar juntos en la región de Extremadura, la derecha y la extrema derecha españolas anunciaron el miércoles un nuevo pacto en Aragón, en otro acercamiento entre ambas formaciones a un año de las elecciones nacionales.

Tras la votación sin suspenso, Jorge Azcón, del Partido Popular (PP, derecha), fue reelegido presidente regional de Aragón en el Parlamento regional con el apoyo de Vox.

Inmediatamente después, Azcón estrechó la mano al representante local de extrema derecha, Alejandro Nolasco.

El PP de Azcón se había impuesto en las elecciones regionales de febrero por delante de la candidatura socialista que encabezaba Pilar Alegría, exministra y exportavoz del Gobierno nacional de Pedro Sánchez, aunque sin mayoría absoluta.

Este nuevo pacto con Vox afianza la alianza a nivel regional entre la derecha y la extrema derecha españolas, después de que las tensiones pasadas acabaran con anteriores coaliciones en varias regiones.

Este acuerdo generó fuertes críticas en el gobierno del socialista Pedro Sánchez, quien volvió a cargar el miércoles en el Congreso contra estos pactos, así como el principio de «prioridad nacional» que incorporan, una medida que comporta, según dijo, «xenofobia, racismo, segregación».

El PP y Vox ya habían alcanzado un acuerdo para gobernar en la región de Aragón en 2023. Al año siguiente, sin embargo, la formación de extrema derecha salió de los cinco ejecutivos regionales en los que participaba en coalición tras un desacuerdo sobre la cuestión del reparto de menores extranjeros por toda España.

Tras largas negociaciones, ambas formaciones llegaron a un acuerdo la semana pasada para gobernar juntas en Extremadura, una extensa región agrícola en el oeste de España, fronteriza con Portugal.

La región de Castilla y León podría seguir los mismos pasos, ya que allí también el PP quedó en primer lugar en las elecciones regionales de marzo, pero sin mayoría absoluta.

En España, país muy descentralizado, se esperan ahora con gran interés las elecciones regionales que se celebrarán en Andalucía el 17 de mayo, toda vez que esos comicios en la región más poblada del país son vistos como un anticipo de las elecciones generales previstas para el próximo año.

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