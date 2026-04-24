Tras la pista del Plan Cóndor, desde Londres, cincuenta años después

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«Nunca hemos perdido la esperanza, incluso en los momentos más difíciles». La chilena Laura Elgueta Díaz comparte con la AFP su anhelo de que un día se aclare la desaparición hace 50 años de su hermano Luis, una de las cientos de víctimas del Plan Cóndor.

En esa tarea de investigar y documentar el Plan Cóndor -un sistema de coordinación represiva acordada hace medio siglo, en noviembre de 1975, por las dictaduras sudamericanas- trabaja desde hace cinco años un grupo de profesionales de distintos ámbitos, liderado desde Londres por la profesora italiana Francesca Lessa.

«Han fallecido muchos familiares de víctimas y también perpetradores. Siempre queda por hacer. Hay miles de familias, no sólo en el Plan Cóndor, que siguen esperando respuestas», explica Lessa a la AFP.

Luis, hermano de Laura Elgueta Díaz, desapareció en Buenos Aires en julio de 1976.

Ese mismo mes, María Cecilia Magnet, también chilena, desaparecía junto a su esposo, igualmente en Argentina.

Su hermana Odette Magnet es más pesimista.

«No creo que sepamos más de lo que sabemos», señala Odette, añadiendo que de los dos implicados en la desaparición de su hermana y cuñado, «uno ya murió y el otro, como otros miles, guarda cobarde silencio, como corresponde al pacto que hicieron todos los implicados en los crímenes, de no entregar información alguna».

«El dolor que me ha acompañado cinco décadas sigue tan fresco y profundo como el primer día», afirma la chilena.

– Víctimas verificadas –

Lessa ha dedicado casi toda su carrera investigadora al Plan Cóndor, primero en la Universidad de Oxford, desde 2014, y ahora en la University College London (UCL), desde 2023.

Profesora de Relaciones Internacionales de las Américas en el UCL, autora de dos libros y responsable de un sitio web sobre el tema (plancondor.org), en el que colabora esa casi veintena de personas, explica que el número de víctimas verificadas del Plan Cóndor es como mínimo 805.

«Se incluyen distintos tipos, como desaparecidos, muertos, secuestrados que sobrevivieron o niños robados», señala.

En el Plan Cóndor, que permitía a las dictaduras sudamericanas perseguir a sus opositores fuera de sus fronteras, colaboraron principalmente las juntas militares de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil.

De las 805 víctimas, más de la mitad (461) fueron judicializadas, según el trabajo de Lessa.

Sus investigaciones desembocaron en un libro académico y en esa página web dedicada a documentar y analizar el Plan Cóndor.

Dentro de ese equipo de colaboradores de Lessa trabaja la uruguaya Mariana Risso, psicóloga e investigadora que ha acompañado a víctimas de tortura y ha participado en libros sobre memoria histórica.

«Las personas que sufrieron lo indecible, que fueron secuestradas en Buenos Aires, trasladadas clandestinamente a Uruguay para seguir siendo cruelmente torturadas, transmitían no solo sus vivencias, sino que intentaban sobreponerse a la angustia más profunda para mostrar calidez y preocupación por quienes les acompañamos», explica Risso a la AFP.

– Amenazas de muerte –

Antes de ese sitio web, becas y fondos de investigación cuando era docente en Oxford permitieron a Lessa concluir un primer trabajo de investigación, convertido en libro, llamado «Los juicios del Cóndor: La coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América del Sur».

Sus investigaciones hicieron que recibiera en 2017 amenazas de muerte.

«En situaciones de amenazas de muerte y seguridad personal, no creo que los académicos estemos muy preparados», señala.

Lessa explica que una asignatura pendiente a realizar con su equipo es una base de datos con las personas juzgadas.

Del aproximadamente medio centenar de juicios relacionados con el Plan Cóndor, Lessa asistió a 74 audiencias en Argentina y 13 en Italia, entrevistando a 105 personas.

«Cuando te narran las historias, te das cuenta de lo duro que es. Esas familias han llevado una lucha 50 años, sin bajar los brazos. Siempre me dan inspiración», afirma Lessa.

Su primer trabajo se publicó en inglés, español, italiano y francés, «y debería salir en Brasil en 2026», apunta la autora.

Dentro de la labor del sitio web surgió la publicación de otro libro ilustrado, en colaboración con el artista uruguayo-argentino Sebastián Santana, publicado en varios países sudamericanos y que saldrá en Estados Unidos en mayo, según la autora.

psr/ahg