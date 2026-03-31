Tras perder terreno en sondeos, Lula anuncia su candidato a vice para las presidenciales

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El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunció este martes a su vice Geraldo Alckmin como su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales de octubre, en medio de encuestas que lo muestran en empate técnico con su principal opositor.

A los 80 años, Lula buscará un cuarto mandato contra el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, preso por golpismo.

Encuestas recientes muestran un crecimiento de la intención de voto de Flávio Bolsonaro que lo empatan con Lula en una eventual segunda vuelta. En diciembre, el izquierdista llevaba una ventaja de 15 puntos.

Proveniente de la derecha moderada y viejo rival de Lula, Alckmin forjó una alianza con el líder de izquierda en las elecciones de 2022, para enfrentar al entonces presidente Jair Bolsonaro.

«El compañero Alckmin va a tener que dejar el ministerio porque es candidato a vicepresidente de la República otra vez», dijo Lula este martes durante una reunión pública con su gabinete.

Además de vice, Alckmin es actualmente ministro de Industria.

Este médico de 73 años fue cuatro veces gobernador de Sao Paulo, el estado más rico y poblado de Brasil, y dos veces candidato presidencial por el conservador Partido de la Social Democracia Brasileña.

En 2006, perdió en segunda vuelta contra el propio Lula.

Se espera que cerca de la mitad de los ministros brasileños dejen esta semana sus cargos para competir en las elecciones generales.

«En 1978 fui reelecto presidente del sindicato (de metalúrgicos) y dije a mi familia que sería el último mandato y volvería a casa para cuidarla. Ya pasaron 50 años y no volví», bromeó Lula en una arenga a sus ministros.

Una encuesta publicada el 6 de marzo por Datafolha muestra un empate técnico en segunda vuelta entre Lula (46%) y Flávio Bolsonaro (43%).

El senador fue ungido como candidato por su padre luego de que la corte suprema condenara a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado.

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