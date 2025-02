Tras su despedida en Rosario, Diego Schwartzman prepara su última función en Buenos Aires

Buenos Aires, 6 feb (EFE).- El tenista argentino Diego Schwartzman, ex número ocho del mundo, cayó este miércoles en su debut en el Challenger 125 de Rosario y ahora deberá preparar la próxima semana su presentación en el ATP de Buenos Aires: su última función como profesional.

El porteño de 32 años, actual 382 de la clasificación mundial, perdió por 6-4, 3-6 y 4-6 ante su compatriota Camilo Uno Carabelli (110) en el penúltimo certamen de su carrera.

«El partido estuvo divertido; me parece que tuvo buenos puntos para ver. Por suerte pude disfrutar; tenía un poco de miedo de no hacerlo bien. Vine para dar un buen espectáculo y creo que salió bien», sostuvo Schwartzman tras la caída en el Jockey Club de la ciudad de Rosario.

«Logré mucho más de lo que me daba. Hice cosas dentro y fuera de la cancha que me hicieron tener una gran carrera. Lo más lindo que me va a quedar es el cariño de la gente”, agregó el ganador de cuatro títulos en su carrera: Estambul 2016, Río de Janeiro 2018, Los Cabos 2019 y Buenos Aires 2021.

Tras su eliminación en el Challenger de Rosario, el ‘Peque’ Schwartzman inició la cuenta regresiva para lo que será su despedida del tenis profesional en el Argentina Open.

Aunque habrá que esperar el sorteo para conocer el rival, los organizadores ya confirmaron que su presentación será en la sesión nocturna del próximo martes (no antes de las 20 -hora local-), en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club. EFE

