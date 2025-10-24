Trasladan parte de la colección de joyas del Louvre al Banco de Francia, según la prensa

París, 24 oct (EFE).- Una parte de la colección de joyas del Louvre fue trasladada este viernes al Banco de Francia bajo una fuerte escolta policial, cinco días después de robo de ocho piezas expuestas en la Galería de Apolo del museo más visitado del mundo.

Según informó la cadena de televisión BFMTV, la decisión se tomó para proteger la colección bajo una mayor seguridad y se desconoce cuándo será posible exhibirla nuevamente en el museo.

Los investigadores del robo de ocho joyas de la corona de Francia en el Museo del Louvre el domingo pasado tienen más de 150 muestras de ADN, papilares y otras pruebas que están analizando para tratar de localizar a los ladrones, dijo este jueves la fiscal de París, Laure Beccuau.

En una entrevista al diario regional Ouest-France, la fiscal se mostró optimista sobre las posibilidades de identificar a los cuatro integrantes del comando, que dieron su golpe a plena luz del día, y de localizar las joyas valoradas económicamente en 88 millones de euros, aunque su valor patrimonial es incalculable.

«Los análisis requieren plazos, aunque sean una prioridad para los laboratorios. Esperamos recibir información en los próximos días, que podría proporcionarnos pistas, especialmente si los autores figuraban en los archivos» policiales, añadió Beccuau.

La fiscal explicó también que la videovigilancia de las calles permitió seguir las rutas de los autores «en París y los departamentos vecinos» y que los investigadores tienen también «imágenes disponibles de cámaras públicas y privadas» de autopistas, bancos y comercios para su explotación.

También recalcó que su deseo es «arrestar a los autores lo antes posible para recuperar las joyas antes de que se extraigan las piedras y se fundan los metales».

Y mostró su esperanza de que gracias a la enorme cobertura mediática de este golpe, que se produjo en menos de ocho minutos, los autores no se atrevan a modificar o desmontar las joyas. «Quiero ser optimista», dijo la fiscal de París. EFE

