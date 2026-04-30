Tres adolescentes croatas afrontan cargos de terrorismo por enviar amenazas de bomba

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Skopie, 30 abr (EFE).- Tres adolescentes detenidos en Croacia bajo la sospecha de ser los responsables de una reciente oleada de falsas amenazas de bomba por correo electrónico afrontan cargos de terrorismo, informó este jueves el diario Jutarnji List, citando fuentes policiales.

Aunque inicialmente estaban acusados de un delito menor, el de lanzar una falsa alarma, los investigadores concluyeron finalmente que la magnitud y el alcance de sus acciones justifica un cargo más grave.

“Los jóvenes detenidos bajo sospecha de enviar correos electrónicos con amenazas de bomba se enfrentan ahora a cargos de terrorismo”, afirma el citado rotativo.

Según los investigadores, los arrestados formaban parte de un grupo que envió 220 mensajes amenazantes a instituciones de todo el país.

Los sospechosos no se conocían personalmente entre sí, pero los investigadores descubrieron un vínculo crucial: todos participaban activamente en diversos grupos de chat de juegos en línea, donde se cree que se concibió y coordinó la campaña de amenazas.

Durante días estuvieron enviando correos electrónicos con falsas amenazas de bomba a comisarías de policía, hospitales, escuelas, jardines de infancia, medios de comunicación y centros comerciales croatas, lo que obligó a realizar evacuaciones masivas.

Según la legislación croata, el terrorismo conlleva una pena de prisión de entre uno y ocho años. EFE

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