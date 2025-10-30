Tres argentinos que peleaban con el Ejército de Ucrania contra Rusia mueren en combate

Buenos Aires, 30 oct (EFE).- Tres argentinos que peleaban con el Ejército de Ucrania contra Rusia murieron a comienzos de este mes durante una misión de asalto en la región ucraniana de Sumi (noroeste), según informaron este jueves fuentes oficiales citadas por la prensa argentina.

Las víctimas fueron identificadas como José Adrián Gallardo, de 53 años, Ariel Hernán Achor, de 25 años y Mariano Alberto Franco, de 47 años, según informó el portal Infobae.

Los soldados, agregó el portal, no integraban ni habían integrado las filas del Ejército argentino sino que habían sido contratados como mercenarios hace dos meses.

Su fallecimiento se produjo cuando fueron sorprendidos por las tropas rusas durante un asalto y atacados con drones.

Según fuentes del entorno de los fallecidos citadas por el diario Clarín, uno de ellos murió por la explosión de una mina, otro por el ataque de un dron y el tercero tras recibir un disparo en la cabeza.

Gallardo, Achor y Franco no son los primeros argentinos fallecidos en combate. El pasado julio se conoció la muerte de Emmanuel Vilte, un argentino de 39 años que luchaba junto al ejército ucraniano desde diciembre de 2022.

Sumi fue una de la decena de regiones alcanzadas este miércoles durante un ataque ruso con 653 drones y más de 50 misiles que provocó la muerte de al menos dos personas y tuvo entre sus principales objetivos el sistema energético ucraniano, según informó en su cuenta de X el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. EFE

