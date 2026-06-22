Tres estudiantes muertos y cinco heridos en un tiroteo dentro de una escuela de Filipinas

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Bangkok, 22 jun (EFE).- Tres estudiantes murieron y otros cinco resultaron heridos en Filipinas en un tiroteo ocurrido este lunes dentro de una escuela de secundaria en la ciudad de Tacloban, en la isla central de Leyte, según informaron las autoridades.

En un comunicado, la Policía confirmó que el incidente ocurrió cerca de las 9.00 hora local (1.00 GMT) en la Escuela Secundaria Nacional de San José y dejó un saldo de tres fallecidos y cinco heridos, quienes fueron trasladados a hospitales.

En el escrito, difundido en Facebook, las autoridades informaron del arresto de una persona y la búsqueda de un segundo sospechoso, sin dar detalles al respecto, al tiempo que llamaron al público a la calma.

La Policía adelantó que está llevando a cabo una investigación «para determinar las circunstancias que rodean el incidente».

Minutos más tarde, la estatal Agencia de Noticias de Filipinas (PNA, en inglés) informó de que los dos sospechosos ya fueron aprehendidos y de que uno de ellos es un estudiante de 15 años de edad, que cursaba el noveno grado en esa institución.

Asimismo, la PNA asegura que los fallecidos y heridos son estudiantes de secundaria.

A través de redes sociales, internautas y medios locales de Filipinas han difundido vídeos que presuntamente muestran el momento del tiroteo dentro de un aula, en los que se escuchan varios disparos y gritos.

Además, la PNA mostró imágenes del segundo sospechoso, el cual fue detenido por un grupo de vecinos de la zona, según indicó el medio público.

En julio de 2022, tres personas murieron -entre ellas una exalcaldesa de un municipio en la isla de Basilan, sureste del país- y dos resultaron heridas durante un tiroteo registrado en la Universidad Ateneo de Manila, por el que una persona fue detenida. EFE

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