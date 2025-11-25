Tres imputados en Francia acusados de espionaje en favor de Rusia

París, 25 nov (EFE).- Tres personas han sido imputadas en Francia acusadas de espionaje en favor de Rusia, dos de ellas se encuentran en detención provisional y un tercero fue liberado de forma condicional, informa este martes el diario Le Parisien.

Se trata de una rusa nacionalizada francesa y de dos franceses, todos ellos militantes de la asociación SOS Dombass, que pretende llevar a cabo labores humanitarias en favor de esta región ucraniana anexionada por Moscú, pero que las autoridades francesas sospechan que sirve de tapadera para actividades subversivas.

Entre ellas, las de servir de órgano de propaganda del régimen de Vladrimir Putin en Francia, pero los investigadores consideran en algunos de sus viajes al Dombass han podido ser captados por los servicios secretos rusos.

Entre sus labores figura, según la inteligencia francesa, la de recolectar en Francia informaciones confidenciales, cuya naturaleza todavía no ha sido esclarecida, indica Le Parisien.

Los tres imputados negaron los hechos durante los interrogatorios ante la policía, que tuvieron lugar la semana pasada. EFE

