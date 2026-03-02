Tres investigaciones por el accidente de un avión de carga boliviano que causó 22 muertos

3 minutos

La Paz, 2 mar (EFE).- El ministro de Defensa de Bolivia, Marcelo Salinas, anunció este lunes que habrá tres investigaciones sobre el accidente de un avión militar de carga ocurrido el viernes al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia y que provocó al menos 22 muertes.

La primera comisión de investigación es la que lleva adelante una junta militar de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) desde el sábado a la que ya se le entregó la caja negra de la aeronave para su análisis.

«Cuando menos dos investigaciones más vendrán, la de la compañía de seguros y la del fabricante de la aeronave», explicó Salinas en una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Cruz.

Advirtió de que cualquier investigación que se realice «demorará» de tres a seis meses debido a que la caja negra del avión «no puede ser abierta en Bolivia y no existen los laboratorios para hacer el análisis correspondiente».

El dispositivo, que registra información técnica del vuelo y los que ocurre en la cabina, será enviado al fabricante del avión que hará una evaluación de lo que sucedió, adelantó el ministro.

Aclaró que la junta de investigación «es la máxima autoridad» en este caso y que para que se terminen las especulaciones de lo que sucedió «no hay nada más oficial que lo que diga la comisión».

Salinas informó además de que diferentes instancias del Gobierno ya se pusieron en contacto con los familiares de los 22 fallecidos, de los 37 heridos y con los propietarios de los 15 vehículos dañados para realizar los trámites para que la empresa aseguradora pague todos los gastos.

El accidente ocurrió el viernes cuando un avión Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), se salió de la pista del aeropuerto internacional de El Alto y recorrió aproximadamente un kilómetro hasta la parte posterior de la terminal aérea, tras aterrizar procedente de Santa Cruz.

La aeronave transportaba una importante cantidad de dinero que iba a ser depositado en el Banco Central de Bolivia (BCB).

Según imágenes difundidas por medios locales y redes sociales, varias personas intentaron recoger el dinero, lo que llevó a los bomberos a dispersarlas con descargas de agua y posteriormente a la Policía a emplear gases lacrimógenos.

El Gobierno informó de que hay 51 personas detenidas por los delitos de asociación delictiva, destrucción y deterioro de bienes del Estado, entre otros.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, declaró tres días de duelo por los fallecidos en el accidente aéreo.EFE

drl/eb/psh

(foto) (vídeo)