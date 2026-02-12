Tres migrantes muertos y cuatro desaparecidos en un naufragio frente a Turquía

Tres personas murieron y cuatro están desaparecidas tras el naufragio este jueves de una embarcación de migrantes en el mar Egeo, frente a las costas de Turquía, anunciaron los guardacostas turcos.

Treinta y ocho pasajeros de este bote neumático, que comenzó a hacer agua antes del amanecer frente al distrito de Foça, al norte de la ciudad de Esmirna, pudieron ser rescatados con vida, precisaron los guardacostas en un comunicado.

Las playas del distrito de Foça se encuentran a unos treinta kilómetros de la isla griega de Lesbos.

«Las operaciones de búsqueda continúan para encontrar a los cuatro migrantes en situación irregular que están desaparecidos», indicaron los guardacostas, que desplegaron varios barcos y helicópteros.

