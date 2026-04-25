Tres muertos y cinco heridos en Lugansk tras ataques ucranianos

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Moscú, 25 abr (EFE).- Tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas este sábado en la región ucraniana de Lugansk, controlada casi en su totalidad por Rusia, como consecuencia de unos ataques ucranianos con drones, informaron las autoridades locales.

Según Leonid Pásechnik, el gobernador de Lugansk leal a Moscú, en la aldea de Solontsi fallecieron tres personas y resultaron heridas otra dos.

Además, en ese ataque quedaron “completamente destruidas” cuatro casas, escribió Pásechnik en su canal en MAX, el Telegram ruso.

Los rescatistas trabajan ahora en la recogida de los escombros en el lugar, agregó.

Otras dos personas, un hombre y una mujer, ambos de avanzada edad, recibieron diversas heridas por un ataque contra su vehículo en Rubizhne, escribió.

En el mismo lugar por un nuevo ataque resultó herido un trabajador vial, agregó. EFE

mos/psh