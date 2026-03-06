Tres mujeres interrogadas en Reino Unido por tráfico sexual vinculado a exdueño de Harrods

Londres, 6 mar (EFE).- Tres mujeres entre 40 y 60 años han sido interrogadas en el marco de una investigación sobre delitos sexuales y trata de personas relacionada con el fallecido millonario Mohamed Al Fayed, expropietario de los grandes almacenes londinenses Harrods, el hotel Ritz de París y el club de fútbol Fulham FC.

En su primera actualización en meses sobre el caso, la Policía Metropolitana de Londres (Met) indicó en un comunicado que las tres fueron interrogadas entre el 25 de febrero y el 5 de marzo por presunta complicidad en violación y agresión sexual, así como por trata de personas con fines sexuales, si bien no se han producido detenciones y la investigación continúa abierta.

Según la Met, 154 víctimas han presentado denuncias desde que se abrió la pesquisa, tras las revelaciones de varias afectadas en septiembre de 2024 en el documental de la BBC ‘Al Fayed: Depredador en Harrods’, que sacó a la luz presuntos abusos cometidos entre 1977 y 2014.

La comandante Angela Craggs afirmó que la actualización supone «un paso importante en una investigación compleja y de gran alcance» y subrayó que, aunque Al Fayed murió en 2023 y no puede ser procesado, se persigue a quienes pudieron asistirle en sus delitos.

Emma Jones, socia del despacho jurídico Leigh Day, que representa a muchas de las víctimas, dijo a la BBC que espera que estos interrogatorios sean «solo la punta del iceberg» y expresó sorpresa por que solo tres personas hayan sido cuestionadas y además sean todas mujeres.

Al Fayed, que murió el 30 de agosto de 2023 a los 94 años, fue propietario de Harrods entre 1985 y 2010 y también controló el hotel Ritz parisino y el club londinense Fulham FC, negocios en los que los abogados de las víctimas creen que pudieron producirse abusos similares.

Los actuales propietarios de Harrods -controlado por el fondo soberano catarí Qatar Investment Authority- pidieron disculpas por las agresiones atribuidas al empresario y establecieron un sistema de compensación para las víctimas, con la mayoría de las cuales ya se ha llegado a acuerdos económicos. EFE

