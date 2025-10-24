Tres niños palestinos heridos por la explosión de objetos sospechosos en Gaza

1 minuto

Gaza, 24 oct (EFE).-Tres niños palestinos resultaron heridos en las últimas 48 horas en el sur de la Franja de Gaza tras la explosión de supuestos artefactos explosivos que manipulaban, según informaron este viernes fuentes palestinas.

El primer incidente ocurrió en la periferia de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja, cuando la detonación de un artefacto provocó este jueves lesiones por metralla en varias partes del cuerpo de un niño de 12 años, detalló la policía local en un comunicado.

Asimismo, otros dos niños, cuyas edades no fueron reveladas, resultaron heridos en un suceso similar en el barrio de Al Naser, en el oeste de la ciudad de Gaza, según informó la agencia palestina de noticias WAFA.

Ante los riesgos que suponen los artefactos sin detonar durante la guerra, la nota de la policía de Jan Yunis subraya la «necesidad urgente» de aumentar la concienciación de los padres y reiterar las advertencias a los niños sobre los peligros de manipular objetos explosivos o sospechosos.

El comunicado insiste en que la población evite tocar, mover o manipular tales objetos y que, en caso de encontrarlos, informe de inmediato a las autoridades, se aleje del lugar y advierta a otros para que mantengan la distancia.

Añade que la unidad de desactivación de explosivos de Jan Yunis realizó este jueves varias operaciones para neutralizar «restos peligrosos» en la zona, entre ellos una bomba encontrada en la comarca de Al Qarara y un proyectil de artillería en el distrito de Hamad City. EFE

ms/ngg/llb