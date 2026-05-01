Tres relatores de la ONU instan a Arabia Saudita a desmantelar la «kafala»

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Tres relatores especiales de la ONU instaron el miércoles a Arabia Saudita, organizadora del Mundial de fútbol en 2034, a desmantelar el sistema de «kafala», que limita los derechos de los trabajadores migrantes.

«De cara a 2034, a medida que aumenta la atención internacional, garantizar la protección, la dignidad y los derechos de los trabajadores migrantes es esencial —no solo para el éxito de la Copa Mundial, sino también para la credibilidad del proyecto de desarrollo más amplio impulsado por Arabia Saudita», declararon estos expertos en un comunicado.

Los relatores, que cuentan con un mandato del Consejo de Derechos Humanos, pero no se expresan en nombre de la ONU, subrayan que, pese a la reforma del derecho laboral emprendida en 2021 por Arabia Saudita, siguen recibiendo información «de abusos y explotación de los aproximadamente 16 millones de trabajadores migrantes que hay en el país», algunos de los cuales habrían muerto «en circunstancias oscuras y sin que nadie haya tenido que rendir cuentas».

Riad rechaza estas acusaciones.

Estos expertos denuncian que la «kafala», muy extendido en los países de Oriente Medio, otorga a los empresarios un control total sobre la situación jurídica, el derecho de residencia y los desplazamientos de los trabajadores migrantes, dejando a éstos en una especie de «esclavitud moderna».

Catar ya fue muy criticado por este mismo motivo antes de organizar el Mundial 2022, hasta que llevó a cabo reformas.

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