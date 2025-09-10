Tres soldados colombianos mueren en dos combates con la guerrilla del ELN

Bogotá, 10 sep (EFE).- Tres soldados colombianos murieron en dos enfrentamientos distintos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) registrados en las últimas horas en los departamentos de Norte de Santander (noreste) y Bolívar (norte), informaron este miércoles fuentes castrenses.

El primer enfrentamiento ocurrió en la tarde del martes en el municipio de Tibú, en la convulsa región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela. Allí, tropas del Ejército se enfrentaron con guerrilleros del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN y en los combates murió un soldado.

El otro ataque se produjo entre los municipios de Santa Rosa y Morales, en el sur del departamento de Bolívar, donde guerrilleros del ELN lanzaron «artefactos explosivos improvisados» desde un dron contra tropas del Ejército.

Por las explosiones fallecieron dos soldados y otros cuatro militares resultaron heridos por las esquirlas.

El Ejército calificó el ataque de «acto infame» y denunció que constituye una violación del derecho internacional humanitario (DIH).

El Gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN iniciaron conversaciones de paz en noviembre de 2022 en Caracas, pero desde hace un año esos diálogos están suspendidos por la poca voluntad de negociación de esa guerrilla.

El pasado julio, Petro consideró que las negociaciones de paz con el ELN estaban rotas por las constantes acciones violentas de esa guerrilla en la región del Catatumbo y en otros lugares fronterizos con Venezuela.

La crisis en las negociaciones se acentuó en enero de este año tras una ofensiva del ELN en el Catatumbo contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC en una disputa por el control territorial de esa vasta región.

Ese conflicto entre guerrillas deja cerca de un centenar de muertos y una crisis humanitaria por el desplazamiento de más de 60.000 campesinos de esa región.

Según la Defensoría del Pueblo, el ELN tiene presencia en 22 de los 32 departamentos de Colombia, principalmente en Norte de Santander, Chocó, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. EFE

