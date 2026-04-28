Tribunal eleva a 4 años la pena de prisión de la ex primera dama surcoreana por corrupción

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Seúl, 28 abr (EFE).- Un tribunal surcoreano elevó este martes a cuatro años de prisión la pena impuesta a la ex primera dama Kim Keon-hee, frente al año y ocho meses a los que fue condenada anteriormente, por manipular acciones y aceptar sobornos por parte de la controvertida Iglesia de la Unificación.

En esta ocasión el Tribunal Superior de Seúl encontró a Kim culpable de participar en la manipulación de acciones de Deutsch Motors, distribuidor local de BMW, entre 2010 y 2012, según la sentencia televisada por la agencia local de noticias Yonhap y otros medios locales.

El juicio de segunda instancia, que este martes congregó a medio centenar de personas en apoyo a la ex primera dama frente al juzgado, respondió a recursos presentados tanto por la defensa de Kim como por el equipo especial de la Fiscalía.

Los fiscales volvieron a solicitar 15 años de prisión, mientras la defensa de la ex primera dama buscaba revocar las condenas impuestas en primera instancia.

Por otro lado, el tribunal la declaró culpable de todos los cargos vinculados a la recepción de regalos de lujo de la Iglesia de la Unificación a cambio de favores para la organización, incluyendo ahora el soborno con un bolso Chanel, valorado en unos 8 millones de wones (5.400 dólares).

El Tribunal Superior de Seúl también impuso a Kim una multa de 50 millones de wones (unos 34.000 dólares), la confiscación de un collar de la marca Graff y el decomiso adicional de más de 20 millones de wones (13.500 dólares), de acuerdo con la agencia local.

La líder de la peyorativamente conocida como ‘secta Moon’, Han Hak-ja, también afronta procesos judiciales entre un creciente escrutinio en el país asiático contra esta organización, conocida por sus bodas multitudinarias, así como por su influencia política y económica internacional.

El tribunal de apelaciones también elevó este lunes la sentencia contra el exjefe de la sede global de la iglesia, Yun Yeong-ho, de 14 a 18 meses de prisión por entregar los regalos de lujo a la ex primera dama, que se encuentra detenida desde agosto, cuando ingresó en prisión preventiva.

El fallo contra Kim se produce mientras su marido, el expresidente Yoon Suk-yeol, está en prisión afrontando múltiples procesos judiciales.

Yoon ya fue condenado a cadena perpetua por insurrección y recibió además una pena adicional de cinco años de prisión por obstrucción a la justicia en relación con su fallida imposición de la ley marcial a finales de 2024. EFE

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