Tribunal sudafricano rechaza frenar el estreno de un documental sobre un violador convicto

2 minutos

Nairobi, 12 sep (EFE).- Un tribunal superior de Sudáfrica desestimó este viernes una solicitud presentada por Thabo Bester, condenado por asesinato y violación, y su pareja, la doctora Nandipha Magudumana, para impedir la difusión de un documental de Netflix sobre su historia, titulado ‘Beauty and the Bester’ (La bella y Bester).

La defensa de Bester y Magudumana solicitó una medida cautelar temporal para suspender el estreno, programado para este viernes, al alegar que la serie documental sería difamatoria y podía afectar su derecho a un juicio justo.

La jueza Sulet Potterill del Tribunal Superior de Gauteng Norte, en Pretoria, capital del país, rechazó la petición al considerar que el caso no era urgente y que los solicitantes habían esperado hasta último momento para presentar la demanda.

«El tribunal considera que la urgencia es autogenerada. Tenían tiempo suficiente para iniciar la causa», señaló Potterill en su fallo.

Según medios locales, Magudumana había firmado previamente un acuerdo con la productora Storyscope, lo que podría haber influido en la desestimación de su petición.

Bester, conocido como el ‘violador de Facebook’ por atraer a sus víctimas a través de esa red social, fue condenado en 2012 por la violación y asesinato de la modelo Nomfundo Tyhulu, así como por otras agresiones sexuales y robos cometidos en 2011.

En 2022, las autoridades penitenciarias informaron de su presunta muerte tras un incendio en la prisión de máxima seguridad de Mangaung, en la provincia del Estado Libre, en el centro del país, donde cumplía cadena perpetua.

Luego se comprobó que el cuerpo hallado en la celda correspondía a otra persona y que Bester había escapado con la supuesta colaboración de su actual novia.

El caso ganó notoriedad en abril de 2023 después de que ambos fueran detenidos en Tanzania tras huir del país.

Ambos se encuentran en prisión preventiva, acusados de varios delitos, entre ellos fraude, manipulación de un cadáver y obstrucción a la justicia, aunque todavía no se ha presentado declaración formal.

El documental de Netflix, dividido en tres partes, examina la fuga de Bester, el papel de Magudumana y las circunstancias que rodearon su arresto. EFE

aam/pga/rod