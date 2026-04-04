Tripulante de avión caza de EEUU que se estrelló en Irán es buscado por ambos bandos

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Las fuerzas de Teherán y Washington competían la madrugada del sábado por rescatar a un tripulante del primer caza estadounidense que Irán asegura haber derribado desde el inicio de la guerra.

La república islámica afirmó que había abatido el avión de combate F-15, mientras que medios estadounidenses informaron que fuerzas especiales del país norteamericano habían rescatado a uno de los dos tripulantes y que otro seguía desaparecido.

El ejército iraní también aseguró haber derribado una aeronave de ataque terrestre estadounidense A-10 en el Golfo, al tiempo que la prensa estadounidense reportó que su piloto había sido rescatado.

La guerra estalló hace más de un mes con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán que mataron al líder supremo Alí Jamenei, lo que desencadenó una represalia que extendió el conflicto por todo Oriente Medio y ha sacudido la economía mundial y afectado a millones de personas en todo el planeta.

El Comando Central de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la pérdida del F-15, pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que el presidente Donald Trump «fue informado».

El mandatario declaró a NBC que lo sucedido con el F-15 no afectaría las negociaciones con Irán. «No, en absoluto. No, es la guerra», afirmó.

– Recompensa –

Un portavoz del mando operativo central de las fuerzas armadas iraníes afirmó que «un caza estadounidense hostil en el espacio aéreo del centro de Irán fue alcanzado y destruido por el sistema avanzado de defensa aérea».

En la televisión oficial de Irán, un reportero anunció que cualquiera que capturara con vida a un miembro de la tripulación recibirá «una valiosa recompensa».

Estados Unidos ya ha dado cuenta de la pérdida de varias aeronaves durante las operaciones en Irán, incluido un avión cisterna que se estrelló en Irak y tres F-15 derribados por fuego amigo kuwaití.

El general estadounidense retirado Houston Cantwell, con más de 400 horas de experiencia en vuelos de combate, dijo que en caso de ser derribado, un piloto debe intentar determinar su ubicación y averiguar cómo comunicarse.

«Mi prioridad sería, en primer lugar, el camuflaje, porque no quiero que me capturen», consideró a la AFP.

– Ataques cruzados –

Nuevos ataques alcanzaron el viernes Israel, Irán, Líbano y países del Golfo, y fuertes explosiones sacudieron el norte de Teherán.

Este sábado, Israel reportó el lanzamiento de una nueva oleada de misiles desde Irán y un periodista de la AFP constató que los suburbios del sur de la capital libanesa, Beirut, fueron bombardeados en al menos dos ocasiones.

Los ataques de todas las partes han apuntado cada vez más a instalaciones económicas e industriales, lo que alimenta el temor a una perturbación más amplia del suministro energético mundial.

Trump aseguró el viernes en Truth Social que su ejército «ni siquiera ha empezado a destruir lo que queda en Irán».

También amenazó con destruir puentes, después de que Estados Unidos atacara el paso elevado más alto de Irán, situado en Karaj, al oeste de Teherán.

En la zona alrededor de un puente al oeste de Teherán que fue atacado por Estados Unidos, un reportero de la AFP vio una villa y edificios residenciales con ventanas destrozadas, pero ninguna instalación militar afectada.

Según la Fundación de Mártires de la provincia de Alborz, citada por la agencia oficial IRNA, el ataque mató a 13 civiles e hirió a decenas.

– Víctimas en el Golfo –

En un artículo publicado en la revista estadounidense Foreign Affairs, el exministro de Relaciones Exteriores de Irán Mohamad Javad Zarif afirmó que Teherán debería llegar a un acuerdo con Washington para poner fin a la guerra ofreciendo frenar su programa nuclear y reabrir el estrecho de Ormuz a cambio del levantamiento de las sanciones.

Irán ha bloqueado a sus enemigos esa vía marítima clave desde que comenzó la guerra, por donde normalmente pasa una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo.

El portavoz militar Ebrahim Zolfaqari advirtió que Irán incrementaría sus ataques contra instalaciones energéticas en la región en respuesta a las amenazas de Trump.

En Kuwait, un dron provocó un incendio en una refinería de la petrolera nacional y otro ataque dañó un complejo de energía y desalinización, indicaron medios estatales.

Baréin informó que cuatro ciudadanos sufrieron «heridas leves» como resultado de los escombros de un dron iraní interceptado.

Además, una persona murió y cuatro resultaron lesionadas tras un incendio en un complejo de gas en Emiratos Árabes Unidos causado por los restos de un ataque interceptado.

– Puente destruido en Líbano –

En Líbano, otro gran objetivo de la guerra donde desde el 2 de marzo se enfrentan el movimiento proiraní Hezbolá y el ejército israelí, han muerto al menos 1.345 personas, según el Ministerio de Salud local.

El ejército israelí dijo la víspera que ya había atacado más de 3.500 objetivos en Líbano en el mes transcurrido desde que comenzaron los combates.

Anunció además que dos puentes en la región oriental de la Bekaa «para impedir el traslado de refuerzos y equipo militar».

Los medios estatales libaneses informaron más tarde de que Israel había destruido un puente en la región.

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