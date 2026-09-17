Tripulantes de easyJet en Portugal anuncian huelgas en octubre y diciembre

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(Actualiza con la respuesta de easyJet)

Lisboa, 17 sep.- Los tripulantes de la aerolínea easyJet en Portugal anunciaron este jueves la convocatoria de varias jornadas de huelga, concretamente del 2 al 6 de octubre y del 19 al 23 de diciembre próximos, con las que buscan mostrar su «descontento por el continuo y cada vez más marcado menosprecio de su dignidad profesional».

Así lo recoge un comunicado del presidente de la Mesa de la Asamblea General dirigido a los socios del Sindicato Nacional de Personal de Vuelo de la Aviación Civil (SNPVAC), al que ha tenido acceso EFE, tras una reunión en la que se adoptó por unanimidad esta decisión.

Los trabajadores acusan a la aerolínea de «mantener una postura de arrogancia e inflexibilidad» y de dar «remuneraciones inferiores» a los tripulantes portugueses de las que ofrecen otras compañías aéreas en Portugal y a las que la propia empresa aplica en otros países, «donde los salarios se ajustan de forma justa al coste de la vida y al salario mínimo nacional».

La huelga afectaría a las bases en Lisboa, Oporto y Faro de la compañía, que contaba con 19 aviones basados en Portugal y más de 800 empleados en el país, según datos de agosto de 2024.

El sindicato estima que los paros podrían afectar a cientos de vuelos, a la espera de que se determinen los servicios mínimos.

Preguntada por la decisión del sindicato, easyJet dijo a EFE que está «profundamente decepcionada» ya que la empresa ha tratado de mantener un «diálogo constructivo».

«Recientemente se ha iniciado un proceso de conciliación a través de la DGERT —Dirección General de Empleo y Relaciones Laborales—, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que responda a las expectativas de los empleados y, al mismo tiempo, salvaguarde la sostenibilidad de las operaciones de easyJet en Portugal», agregó la aerolínea en un comunicado.

La compañía considera, además, que las actuales reivindicaciones sindicales no son viables, ya que «los tripulantes de cabina perciben salarios significativamente superiores a la media nacional portuguesa».

Por último, easyJet agregó que, de confirmarse las jornadas de huelga, hará «todo lo que esté en su mano para minimizar el impacto en sus planes de viaje».

La empresa y los tripulantes se encuentran actualmente en un proceso de negociación para mejorar las condiciones laborales , no obstante, el sindicato denunció este jueves que «las últimas reuniones entre las partes no han dado lugar a soluciones». EFE

lmg/fpa