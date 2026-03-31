Trump, impaciente por terminar la guerra de Irán, pide a aliados que «tomen» Ormuz

4 minutos

Washington, 31 mar (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, mostró este martes su intención de concluir el grueso de las operaciones militares en Oriente Medio sin que antes se reabra por completo el tráfico en el estrecho de Ormuz, cerrado por Irán en represalia por la guerra iniciada por Washington e Israel, y pidió a sus aliados que «tomen» ese paso marítimo por la fuerza o compren crudo a EE.UU.

Trump envió hoy un mensaje desde su red Truth Social a «todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones por culpa del estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a participar en la decapitación de Irán».

«Tengo una sugerencia para ustedes: número uno, compren (petróleo) a los EE.UU., nosotros tenemos en abundancia; y número dos, reúnan ese coraje tardío, diríjanse al estrecho y simplemente TÓMENLO», escribió.

Advirtió de que estos países «van a tener que empezar a aprender a pelear por sí mismos, porque Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos», de la misma forma en la que ellos «no estuvieron ahí» para ayudar a Washington, que el pasado 28 de febrero inició la ofensiva contra Irán junto con Israel, sin consultar con sus aliados.

Trump ya había sugerido que Estados Unidos no tiene interés en abrir el estratégico paso marítimo, que Teherán ha cerrado al importante tráfico marítimo desde el golfo Pérsico, porque su país está menos expuesto al crudo que viene de esa región.

«Irán ya ha sido esencialmente aniquilado. Lo más complicado ya está hecho ¡Vayan a por su propio petróleo!», recomendó hoy el presidente estadounidense.

Este nuevo mensaje de Trump puede leerse como una advertencia también a sus aliados de la OTAN o en Asia, cada vez más afectado por la interrupción de flujo de petróleo, gas licuado y otras materias primas esenciales desde Oriente Medio.

Trump ha criticado duramente a la Alianza Atlántica por su negativa a unirse a su plan para asegurar el tránsito por el estrecho de Ormuz, y específicamente ha señalado primero a España y hoy a Francia por sus negativas a los sobrevuelos de aviones dirigidos a las operaciones militares en Irán.

La Casa Blanca recordó este lunes que la reapertura del estrecho de Ormuz no forma parte de los objetivos principales de la ofensiva militar contra Irán y que la prioridad es acabar con su capacidad naval, de misiles y de desarrollo nuclear.

Por su parte, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró este martes que cada vez más embarcaciones transitan por el estrecho de Ormuz después de las amenazas de Trump a Irán y advirtió a los países que dependen de esa vía para abastecerse de crudo que deben «dar la cara» y asumir su responsabilidad.

«El presidente (Trump) ha sido claro esta mañana en su mensaje al decir que hay países en todo el mundo que también deben estar preparados para dar la cara en esta vía marítima crítica. No es una tarea exclusiva de la Armada de los Estados Unidos», indicó Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono.

Según Hegseth, Trump está «señalando que se trata de una vía marítima internacional que EE.UU. usa menos que la mayoría. De hecho, muchísimo menos que la mayoría. Así que el mundo debería prestar atención y estar preparado para plantar cara», insistió.

Este martes, el precio medio de la gasolina en Estados Unidos superó la barrera de los 4 dólares por galón (3,78 litros) por primera vez desde agosto de 2022, impulsado por la inestabilidad en el suministro global de crudo en medio de la guerra en Irán.

En un comunicado difundido por la CNN, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró hoy que cuando la guerra en Irán concluya, «los precios de la gasolina se desplomarán hasta volver a los mínimos de varios años de los que disfrutaban los conductores estadounidenses antes de estas interrupciones a corto plazo». EFE

ygg/jmr/fpa