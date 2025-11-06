Trump añade nuevos apliques dorados y un cartel a la salida del Despacho Oval

Redacción Internacional, 6 nov (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha añadido un nuevo aplique dorado y un cartel a la salida del Despacho Oval, que se suman a los numerosos cambios que está efectuando en la decoración y estructura de la Casa Blanca desde su vuelta al poder el pasado enero.

Las fotos difundidas muestran un aplique dorado colocado en horizontal en el marco de la puerta y en el lateral la inscripción «El Despacho Oval» con las letras en cursiva y en tres papeles que parecen probar cómo quedaría ese rótulo de forma definitiva.

Este nuevo cambio se produce en pleno cierre de la Administración federal, que ya ha superado los 36 días, se ha convertido en el más largo en la historia del país y está provocado por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar unos presupuestos que le permitan seguir operando.

En cuanto las primeras imágenes se filtraron no tardaron en recibir burlas y críticas.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, colgó en su cuenta de X una imagen de la salida de la oficina presidencial que en lugar del letrero del Despacho Oval tenía las letras «Live, Laugh, Lose» (Vive, ríe, pierde), emulando el mantra popular «Live, Laugh, Love» (Vive, ríe, ama).

Otros políticos demócratas se sumaron a los reproches: «A: Este cartel es una mierda. B: 43 millones de estadounidenses no tienen acceso al programa (alimentario) SNAP y están a solo semanas de que los costos de atención sanitaria se disparen aún más», dijo también en X Malcolm Kenyatta, congresista de Pensilvania.

Jared Moskowitz, miembro de la Cámara de Representantes por el estado de Florida, bromeó con que esa nueva inscripción significa que el líder republicano no planea derribar también el Ala Oeste de la Casa Blanca.

Trump ha demolido el Ala Este, donde se encontraba la oficina de la primera dama, para dar paso a la construcción de un salón de baile destinado a albergar grandes eventos.

En este segundo mandato también ha pavimentado la Rosaleda de la Casa Blanca, la zona ajardinada que rodea el Despacho Oval, y ha llenado su oficina con apliques dorados en las repisas y otros rincones y con lámparas casi idénticas a las de su club privado en Mar-a-Lago (Florida). EFE

