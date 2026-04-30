Trump advierte que el bloqueo a Irán podría durar meses, se dispara el precio del petróleo

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El presidente Donald Trump advirtió que el bloqueo naval estadounidense contra Irán podría durar meses, lo que provocó un drástico aumento en los precios del petróleo, que el jueves continuaban cerca de su máximo en los últimos cuatro años.

La contienda bélica, desencadenada el 28 de febrero por un ataque israeloestadounidense contra Teherán, ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y sus repercusiones continúan sacudiendo la economía mundial.

Estancado desde el alto el fuego del 8 de abril, el conflicto podría prolongarse indefinidamente, ya que los estadounidenses parecen prepararse para un largo bloqueo de los puertos iraníes, en respuesta al cierre por parte de Irán del estrecho de Ormuz, por donde transita habitualmente una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo.

Irán reclama el levantamiento del bloqueo antes de alcanzar cualquier acuerdo con Washington.

El Mando Central Estadounidense en la región (CENTCOM) aseguró el miércoles en X que había alcanzado un «hito significativo» al impedir el paso del buque número 42 que intentó romper el bloqueo.

Indicó que hay «41 buques petroleros con 69 millones de barriles de petróleo que el régimen iraní no puede vender». Una carga valorada en 6.000 millones de dólares.

El petróleo mantuvo el jueves su tendencia al alza en el mercado asiático.

El barril de Brent del mar del Norte, referente mundial, subía un 7,1% a 126,41 dólares, mientras el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, avanzaba un 3,4% a 110,31 dólares.

Trump enfrenta una intensa presión para que termine la guerra, impopular incluso entre su base de apoyo, dado que ha disparado la inflación.

Según un alto cargo de la Casa Blanca, en una reunión que Trump mantuvo con empresarios del sector petrolero, el mandatario mencionó la posibilidad de que el bloqueo naval de los puertos iraníes se prolongue «durante meses si fuera necesario».

Por otro lado, Trump declaró al sitio web Axios que su estrategia naval está haciendo que los iraníes «se est[é]n asfixiando como un puerco relleno. Y será peor para ellos».

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, alertó a Trump por teléfono de las «consecuencias dañinas» de una eventual reanudación de la guerra contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

– «Nunca se habla de la gente» –

Varias rondas de diálogos entre Washington y Teherán para poner fin a este conflicto que ha trastocado la economía mundial no han dado resultados.

Trump arremetió el miércoles contra el canciller alemán, Friedrich Merz, y amenazó con reducir la cantidad de soldados estadounidenses en Alemania por su negativa de apoyar la guerra en Irán.

Antes, Merz había afirmado que Irán está «humillando» a Washington en la mesa de negociaciones.

Irán ha expresado sus dudas sobre la sinceridad diplomática de Trump, mientras que representantes estadounidenses afirman no saber quién habla por Irán, si son los Guardianes de la Revolución, de línea dura; o los diplomáticos, después de que los bombardeos israelíes mataran a varios altos cargos.

En medio de este estancamiento diplomático, las consecuencias económicas de la guerra podrían ser desastrosas, advirtió Naciones Unidas.

Según el Programa de la ONU para el Desarrollo, la guerra podría hundir a más de 30 millones de personas en la pobreza en 160 países.

«Es el desarrollo a la inversa», señaló a la AFP Alexander de Croo, jefe del organismo.

Algunos habitantes de la capital iraní son fatalistas.

«La idea de volver a vivir la guerra es aterradora, pero tampoco tenemos esperanzas en cuanto al resultado de las negociaciones», declaró a la AFP Alí, un arquitecto de 52 años.

«Se van a negociar y vuelven con aún más sanciones, y las conversaciones siempre giran en torno al tema nuclear: nunca se habla de la gente, de la economía o de la libertad», añadió sobre su país.

– Colapso –

Irán propuso aliviar su control del estrecho de Ormuz a cambio de que Washington levante su bloqueo de los puertos iraníes, pero el gobierno de Trump se mantiene escéptico ante la propuesta.

Estados Unidos busca crear «divisiones internas» para «hacer colapsar» a Irán desde adentro, reaccionó el influyente presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

En el frente libanés, el ejército israelí continúa combatiendo al movimiento proiraní Hezbolá, a pesar de la reciente prórroga del alto al fuego.

El miércoles, dos personas, entre ellas un militar, murieron en un nuevo ataque israelí en el sur del país, según el ejército libanés.

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha instado a Israel a «aplicar plenamente» el alto el fuego que entró en vigor el 17 de abril antes de entablar negociaciones directas.

En un Líbano, sumido desde hace años en una grave crisis económica, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha advertido de que 1,2 millones de personas (de una población de entre 4 y 5 millones) se ven amenazadas por la inseguridad alimentaria aguda.

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