Trump afirma que todo el mando militar de Irán «ha desaparecido»

Nueva York, 1 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que todo el mando militar de Irán «ha desaparecido» después del operativo conjunto con Israel lanzado contra Irán y que mucho de ellos «quieren inmunidad».

«Todo el mando militar también ha desaparecido, y muchos de ellos quieren rendirse para salvar sus vidas. Quieren inmunidad», aseguró Trump en un vídeo publicado en su red social Truth Social. EFE

