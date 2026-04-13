Trump amenaza con «eliminar» cualquier buque iraní que se salte bloqueo de EEUU en Ormuz

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Washington, 13 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con «eliminar de inmediato» a cualquier buque iraní que se salte el bloqueo que la Marina de su país ha iniciado en el estrecho de Ormuz.

«Advertencia: Si cualquiera de estos buques se acerca lo más mínimo a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato, utilizando el mismo sistema de neutralización que empleamos contra los narcotraficantes en embarcaciones en alta mar. Es rápido y brutal», aseguró Trump en un mensaje en su red Truth Social. EFE

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