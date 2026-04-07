Trump amenaza con acabar con una civilización a horas del plazo del ultimátum: Día 39

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Redacción Internacional, 7 abr (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este martes con terminar con «toda una civilización» horas antes de la expiración del ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, en una jornada marcada también por fuertes bombardeos y actividad diplomática.

Estados Unidos e Israel bombardearon este martes intensamente Irán, incluida la estratégica isla de Jarg, mientras que Irán respondió con un ataque al complejo petroquímico saudí de Jubail, uno de los mayores del mundo.

A la espera de saber qué pasará cuando venza el plazo, a las 00.00 GMT, la Casa Blanca ha desmentido las especulaciones sobre un posible uso de armas nucleares en Irán, después de que Trump amenazara con la aniquilación de «toda una civilización».

Estos son los sucesos más destacados del día 39 de guerra: Washington desmiente que haya un ataque nuclear

– La cuenta oficial de la Administración republicana ‘Rapid Response 47’ reaccionó con una negativa a una publicación en la red social X que afirma que el vicepresidente JD Vance «insinúa que Trump podría recurrir al uso de armas nucleares» al cumplirse esta noche el plazo dado por el mandatario a Teherán para abrir el estrecho de Ormuz.

– Trump advirtió de que «esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás»: «No quiero que eso suceda, pero es probable que ocurra», aseguró en red Truth Social.

En Irán:

– Muchos iraníes viven este martes entre la angustia y la preocupación ante este ultimátum de Trump de destruir las plantas eléctricas.

– La Guardia Revolucionaria advirte a Estados Unidos de que si cumple con las amenazas de atacar las plantas eléctricas y puentes, su respuesta irá «más allá de la región».

– Miles de personas han formado cadenas humanas ante centrales eléctricas y puentes en distintas ciudades de Irán para protestar contra las amenazas de Trump. En Teherán, cientos de personas se congregaron ante la mayor central eléctrica del país, Damavand. Los movimientos diplomáticos

– Vance expresó su esperanza de que Irán envíe en las próximas horas «la respuesta correcta»: .»Nos sentimos confiados en que podamos obtener una respuesta, ya sea positiva o negativa; vamos a obtener una respuesta de los iraníes para las 20.00 horas (00.00 GMT). Espero que den la respuesta correcta», dijo en rueda de prensa en Budapest junto al primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

– El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghaddam, afirmó que los esfuerzos de mediación de Islamabad para detener la guerra han entrado en una «etapa crítica y sensible»: «Los esfuerzos positivos y productivos de Pakistán con buena voluntad y buenos oficios para detener la guerra se acercan a una etapa crítica y sensible».

– Catar llama a un «acuerdo rápido» entre Estados Unidos e Irán pero insiste en que todos los países del golfo Pérsico deben formar parte de cualquier entendimiento futuro sobre esa estratégica vía marítima. Ataques a Jarg y a infraestructuras

Mientras expira ese ultimátum, Estados Unidos e Israel han intensificado los bombardeos a infraestructuras y también a la isla de Jarg, principal terminal petrolera del país persa.

– Varios misiles estadounidenses, lanzados desde aviones o buques, provocaron explosiones en distintos puntos del enclave energético, según informó la agencia Mehr.

– El Ejército de Israel dijo que atacó al menos ocho puentes en varias zonas del país, incluyendo Teherán, Karaj, Tabriz, Kashan y Qom. También ha atacado vías férreas.

– Una sinagoga de Teherán sufrió fuertes daños en los bombardeos de anoche de Israel contra el centro de la capital, informaron este martes medios estatales iraníes.

– Al menos 33 personas murieron, entre ellas cinco niños, desde la madrugada de este martes en los bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán. Ataque a Arabia Saudí

Irán afirmó que respondió al ataques sobre Jarg con el lanzamiento de misiles y drones sobre el complejo petroquímico saudí de Jubail.

«El mayor complejo petroquímico de la región, situado en Al Jubail —propiedad de las empresas estadounidenses Sadara, ExxonMobil y Dark Chemical— sufrió graves daños a causa de ataques precisos con misiles y drones», informó la agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní. Líbano

– El Ejército israelí bombardeó un séptimo puente sobre el río libanés Litani, que conecta el sur de este país y hoy una mezquita al sur de Líbano.

– El número de personas que han huido de Líbano a Siria se eleva ya a unas 230.000, incluidos casi 200.000 sirios retornados a su país y unos 32.000 libaneses, informó hoy ACNUR.

– El número de muertos en Líbano supera ya los 1.500 y el de heridos los 4.800, después de que otras 33 personas perdieran la vida en las últimas 24 horas y de que 173 más resultaran heridas en diferentes ataques. Y además…

– El grupo proiraní Kataib Hizbulá anunció que liberará a la periodista estadounidense Shelly Kittleson, secuestrada hace una semana por miembros de la formación a plena luz del día en Bagdad.

– China y Rusia vetaron una resolución del Consejo de Seguridad que instaba a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y que exigía a Irán el cese inmediato de los ataques contra buques comerciales. EFE

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