Trump amenaza con despedir a Powell si permanece en la Fed al final de su mandato en mayo

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(Actualiza con declaraciones de Scott Bessent)

Washington, 15 abr (EFE).- El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con despedir al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, si este permanece en el banco central estadounidense al finalizar su mandato como director el próximo mayo.

«Tendré que despedirlo (a Powell)… si no se va a tiempo. He evitado despedirlo. He querido hacerlo, pero detesto ser polémico», dijo Trump en una entrevista con el canal Fox Business, en la que reiteró su descontento hacia el jefe de la Fed, a quien el mandatario exige una bajada agresiva de las tipos de interés desde hace meses.

El republicano también insistió en la validez de la investigación del Departamento de Justicia contra Powell por el sobrecoste de la renovación multimillonaria en la sede de la Fed.

«Ya sea incompetencia, corrupción o ambas cosas, creo que hay que averiguarlo», insistió Trump sobre la pesquisa. «Tengo que averiguarlo», agregó.

Powell, quien ha defendido la independencia del banco central, niega haber actuado de forma indebida y asegura que la investigación es un «pretexto» como consecuencia de que la entidad haya seguido sus propias evaluaciones económicas «en lugar de seguir las preferencias del presidente» estadounidense.

El mes pasado el director de la Fed aseguró que no tenía intenciones de abandonar la entidad hasta que concluya la investigación contra él y aseguró estar comprometido para continuar en su puesto de manera interina después de mayo si su sucesor no es confirmado entonces.

Powell podría permanecer en la Junta de Gobernadores de la Fed hasta 2028.

También en marzo, un juez federal anuló las citaciones emitidas por el Departamento de Justicia contra el director del banco central al considerar que la investigación tuvo motivaciones políticas.

Trump ha nominado al exgobernador Kevin Warsh, cuya audiencia de confirmación en el Senado está prevista para la semana próxima.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se mostró confiado hoy en que Warsh será confirmado sin demoras.

«Confío en que el proceso que hemos trazado para que Kevin Warsh en el próximo presidente de la Fed se desarrollará según lo previsto. (….) Soy muy optimista de que Warsh asumirá la presidencia a tiempo y que este asunto dejará de ser objeto de debate», dijo Bessent en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

La amenaza de presidente republicano, que en más de una ocasión ha atacado personalmente a Powell y hasta ha llegado a llamarlo «cretino», podría traer complicaciones legales porque, según la ley, los presidentes o gobernadores de la Fed no pueden ser destituidos sin causa justificada.

La Administración de Trump ha intentado destituir a la gobernadora Lisa Cook acusándola de fraude hipotecario en un caso de alto perfil sobre el que delibera actualmente el Tribunal Supremo.

La Reserva Federal, que mantiene los tipos en la horquilla del 3,5 % y el 3,75 % en EE.UU., se reunirá los próximos 28 y 29 de abril para decidir sobre las tasas, en la que podría la última cita presidida por Powell. EFE

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