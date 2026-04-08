Trump amenaza con imponer aranceles de un 50 % a quien venda armas a Irán

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Redacción Internacional, 8 abr (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este jueves con imponer «inmediatamente» aranceles de un 50 % a los países que provean armas a Irán, a la vez que aseguró que ya están negociando con la República Islámica para reducirles aranceles y sanciones.

«El país que suministre armas militares a Irán será inmediatamente gravado con un arancel del 50 % sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a EEUU con efecto inmediato. ¡No habrá exclusiones ni exenciones», alegó Trump en su red social Truth Social. EFE

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