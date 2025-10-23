Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco

3 minutos

Washington, 23 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves que cancelaba de momento el despliegue de tropas federales en la ciudad de San Francisco que planeaba para el próximo fin de semana, como parte de su ofensiva contra la inmigración en el estado de California.

«El Gobierno federal se preparaba para ‘intervenir’ en San Francisco, California, este sábado, pero amigos que viven en la zona me llamaron anoche para pedirme que no siguiera adelante con el despliegue, dado que el alcalde, Daniel Lurie, estaba logrando avances importantes», escribió en su red Truth Social.

Entre las «personas destacadas» que apelaron ante Trump por «el futuro prometedor de San Francisco», epicentro de la tecnológicas en EE.UU., están Jensen Huang, consejero delegado de NVIDIA, y Marc Benioff, el director ejecutivo de la plataforma Salesforce, especificó el magnate.

«Por lo tanto, no intensificaremos la presencia policial en San Francisco el sábado», agregó.

Por su parte, el alcalde de San Francisco agradeció en X que el mandatario estadounidense diese marcha atrás con su decisión de enviar tropas a la ciudad.

«Tenemos trabajo por hacer y agradeceríamos que se mantuvieran las colaboraciones con el FBI, la DEA (Administración de Control de Drogas​), el ATF (Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) y el Fiscal de EE.UU. para erradicar las drogas y los narcotraficantes de nuestras calles», apuntó.

«Pero tener al ejército y a las fuerzas de seguridad migratorias militarizadas en nuestra ciudad obstaculizará nuestra recuperación», indicó Lurie en un escrito en X.

La semana pasada, el mandatario estadounidense había informado sobre sus planes de enviar tropas de la Guardia Nacional para detener la «violencia» en la urbe californiana, similar a las operaciones que ordenó en Los Ángeles, Chicago y Washington D.C., tras el aumento en las redadas migratorias.

Según Trump, durante una conversación telefónica con el alcalde de San Francisco este le pidió «que le diera una oportunidad para ver si podía revertir la situación».

«Le dije que creo que está cometiendo un error, porque podemos hacerlo mucho más rápido y eliminar a los delincuentes que la ley no le permite eliminar», insistió.

El republicano advirtió que «los habitantes de San Francisco se han unido para combatir la delincuencia, especialmente desde que empezamos a encargarnos de ese tema tan delicado».

Desde agosto, Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos indices de criminalidad, y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. EFE

ygg-mvg/lar