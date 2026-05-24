Trump carga de nuevo contra candidatos republicanos que critican su gestión

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Los Ángeles (EE.UU.), 24 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó nuevamente este domingo contra candidatos republicanos críticos de su gestión que enfrentan a elecciones primarias, como parte de lo que ya se conoce en el país como el «tour de la venganza».

El mandatario expresó hoy nuevamente su apoyo al fiscal general de Texas, Ken Paxton, que se enfrenta el próximo martes con el actual senador, el republicano John Cornyn, en las primarias en las que saldrá el candidato del partido rojo al Senado para competir en las elecciones legislativas del próximo noviembre contra un demócrata.

“¡TEXANOS, RECUERDEN! Ken Paxton fue un GRAN Fiscal General, probablemente el mejor del país. También fue muy leal a su Presidente favorito —YO— …El oponente de Ken fue MUY desleal conmigo en mi calidad de Presidente”, escribió el mandatario en un mensaje en su red social de Truth Social.

El mandatario estadounidense sigue presionando a su base para sacar al senador Cornyn y sumar otras victorias como la lograda el pasado del 19 de mayo cuando se celebraron primarias republicanas en los estados de Pensilvania, Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky y Oregón, donde la mayoría de los candidatos que apoyó lograron ganar.

Cornyn podría terminar como el senador republicano Bill Cassidy, quien votó a favor de la condena de Trump en el juicio político de 2021 por su implicación en el ataque al Capitolio, y perdió el pasado las primarias de Luisiana frente a Julia Letlow, la candidata «presidencial».

Sin embargo, Cornyn, que representa a Texas desde 2002, no se ha rendido y ha enfocado su campaña en que es el único que podría derrotar a demócrata James Talarico, quien recibió recientemente el apoyo del expresidente Barack Obama.

Este domingo, Trump también arremetió contra legisladores que han criticado el acuerdo tentativo con Irán, calificándolos de perdedores.

Senadores republicanos, entre los que se cuentan Ted Cruz y Roger Wicker, criticaron las concesiones de Estados Unidos y cuestionaron la justificación de haber lanzado en febrero la ofensiva militar contra la República Islámica, si el régimen termina aparentemente fortalecido.

Este domingo, Trump también dio su apoyo a Ty Masterson, el presidente del Senado estatal de Kansas y figura fuerte del ala conservadora, que busca arrebatar la Gobernación de Kansas a los demócratas. EFE

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